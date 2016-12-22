搭計程車只要公車價！ 玉里鎮有DRTS了
玉里鎮DRTS即將上路，車身還噴漆上營運路線及時間表，讓民眾用公車的票價搭計程車，但規劃路線之外的區域仍要跳錶收費。（花蓮縣政府提供）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕搭計程車卻只收公車票價！立委蕭美琴爭取公路總局在花蓮規劃「需求反應式公共運輸」（DRTS），獲公路總局補助，將在玉里鎮、萬榮鄉、瑞穗鄉推動。其中玉里鎮已由民間計程車業者承接，明年1月3日起試營運，不僅票價便宜，且前3個月試營運期搭車全部免費；至於萬榮鄉、瑞穗鄉目前無業者承接，縣府強調「還在努力中」，希望盡早開辦。
交通部公路總局106年補助花蓮、台東共10個縣市試辦DRTS，花蓮縣選在玉里鎮、萬榮鄉及瑞穗鄉辦理，由公路局補助9成經費、縣府自籌1成，以玉里鎮來說年經費150多萬。
公路局委託「東部區域運輸中心」訪談玉里鎮地方民眾後，共計規劃樂合、安通、源城3個往返玉里火車站的固定路線。各路線每天10個班次，4班車為固定班次，6班次車採取電話預約且路線彈性制，固定班次每次搭乘全票25元、敬老愛心及學生票15元；採電話預約者如行駛到規劃路線以外的區域，則跳錶收費，起跳價100元。
以樂合線為例，由玉里車站往樂合方向，有上午9點30分、下午3點30分2班，返程則是上午10點15分、下午4點15分，沿途停靠有玉里鎮公所、慈濟醫院、地政事務所、玉溪農會、玉里榮民醫院、玉里國中、玉里圓環、大洋汽車商行、戶政所、龍鳳甲中心、新民12號雜貨店、新民50-1號雜貨店；各班次詳細時間及停靠站，以及彈性路線電話預約，可洽詢4128666。
立委蕭美琴說，她上任後多次質詢交通部要求推動DRTS，原因是既有公車路線的大巴士到偏遠路線經常「空車」，搭乘人數少又耗油，班次及路線都無法提昇，導致公共運輸網涵蓋率偏低，業者、政府及旅客三輸。
她說，DRTS營運模式有如「魚骨頭」，以計程車取代客運公司的大巴士，深入部落接送民眾到火車站等運輸節點，再搭火車到市區的大醫院，相較傳統運輸低耗能，很高興新政府全力協助推動，明年終於要實施。
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標題：搭計程車只要公車價！ 玉里鎮有DRTS了
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