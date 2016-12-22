中市勞工組修繕志工隊 助弱勢家庭修屋

2016-12-22 18:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市總工會、大台中職業總工會、台中市職業總工會及台中市勞工志願服務協會等團體，集合具有木工、鐵工、水電裝修等專才的勞工，組成修繕志工隊，協助弱勢家庭修繕房屋，今天在副市長林陵三授旗後，宣告正式成軍。

今年七月的尼伯特風災造成台東縣重創，台中市總工會在市府協調下，動員鐵工、水電等專業技術人員及機具前往救災，建立專業志工合作模式。而在勞工團體號召下，各類專長勞工組成弱勢家庭房屋修繕志工隊，目前有400多名人力，而修繕所需經費則是企業捐款至社會救助金－弱勢家庭房屋修繕專款。

林陵三今天授旗給相關工會的修繕志工隊，他表示，志工隊貢獻專業技能，企業投入經費，可提供更多資源給弱勢家庭，而市府與民間力量結合，更能發揮資源效益。

勞工局黃荷婷表示，修繕志工隊成員擁有設計、泥作、木工、鐵工、水電裝修等專長，在企業、團體捐助資金下，將可實現照顧弱勢的目標，並打破過去勞資對立的關係，修繕志工隊服務對象，以符合社會局中低收入戶、獨居老人、身心障礙勞工等為主，將透過社會局了解需求，未來也會藉由主動探訪，協助更多有需求者獲得資源。