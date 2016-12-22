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混障團「逆轉勝！」 23日竹縣公益音樂會

由3名肢障女生所組成的「旋躍舞姬」舞團，23日將在「逆轉勝！得勝人生」公益音樂會中，舞出勇敢不放棄的精采人生。（劉銘提供）

2016-12-22  17:59

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕混障綜藝團23日晚上將在新竹縣文化局演藝廳，舉辦「逆轉勝！得勝人生」公益音樂會，團員們突破身體的極限，以歌唱、舞蹈及戲劇帶來精彩演出，自信展現生命的堅毅與熱情，活動自由入場，歡迎民眾踴躍前往觀賞，體會不一樣的生命教育。

混障綜藝團團長劉銘在3歲那年，因一場高燒，罹患小兒麻痺症，導致肢體重度障礙，從此不良於行，9歲時住進慈善機構，但他從未放棄自己，且積極投入公益服務，曾當選全國十大傑出青年、廣播金鐘獎、優秀身心障礙教師「金心獎」等大獎，是無數身障朋友的心靈導師。

劉銘表示，混障綜藝團由各類別身障朋友所組成，經常受邀在國內外公益演出；今年讓觀眾廣受正面激勵的「逆轉勝！得勝人生」音樂會，23日晚上7點將巡迴到新竹縣，有蘇俊源和梁春錦帶來輪椅舞蹈、嗓音甜美的肢障歌手王春葉、催淚的腦性麻痺歌手程志賢演唱、聽障陳明偉表演精湛的特技扯鈴。

還有由王蜀蕎、楊采蓉和郭韋齊3名肢障女生所組成的「旋躍舞姬」舞團，將以動感的麥可傑克森經典舞蹈「Beat it」，舞出勇敢不放棄的精采人生。

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  • 曾當選全國十大傑出青年的混障綜藝團團長劉銘，23日晚上將偕同團員到新竹縣文化局演藝廳公益演出。（劉銘提供）

    曾當選全國十大傑出青年的混障綜藝團團長劉銘，23日晚上將偕同團員到新竹縣文化局演藝廳公益演出。（劉銘提供）

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