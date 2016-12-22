貯備型電熱水器 標驗局抽檢7件有5件不符規定
2016-12-22 18:28
〔即時新聞／綜合報導〕經濟部標準檢驗局今（22）日公布市售「貯備型電熱水器」檢測結果，隨機抽檢的7件樣品中，就有5件不符合規定，其中並有4件電熱水器，耗電量標示過低，相當於使用時比實際標示的更為耗電。
綜合媒體報導，標驗局表示，「貯備型電熱水器」長時間通電保溫，能源效率備受關注，經隨機購買7件市售電熱水器進行檢測後，發現在「內桶容量」、「每24小時標準化備用損失」、「重要零組件比對」、「中文標示」等，都有不符規定的產品。
其中，並有4款產品的「每24小時標準化備用損失」不合格，耗電量標示過低，使用時會比產品標示的更為耗電；被點名的產品則包括鴻茂儲備型電能熱水器、BEST貯備型電熱水器、亞昌貯備型電能熱水器、永康儲備型電能熱水器等。
針對品質項目不合格商品，標檢局表示，將依商品檢驗法第6條第4項及第63條之1第1項等規定，通知銷售者不得陳列或銷售，並通知報驗義務人限期回收或改正該商品，屆期違反前述限期回收或改正命令者，將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。
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