真人Q版「花木蘭」 網友：神還原！

2016-12-22 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕在湖南廣播電視台所推出「小戲骨」系列的小演員們，繼之前推出的Q版「白蛇傳」引發網友大讚後，這次可是又再推出迪士尼改編中國民間故事的卡通「花木蘭」真人版，讓不少網友表示，根本神還原阿！

中國小戲骨這次可是詮釋迪士尼改編中國民間故事的卡通「花木蘭」，從代父從軍的「花木蘭」、豐腴滑稽的「媒婆」到兇惡作霸的「匈奴人」，個個演出到位，尤其是「花木蘭」與父親的糾結場面，可以說是真情流露。

網友們看完預告片後紛紛表示，「和卡通一模模一樣樣」、「竟然默默的看完了...」及「太厲害了...根本百分之百還原阿」，也有不少網友表示，這群小演員真的好可愛，更表示期待這部戲的上映。