捷運萬大線施工封路 警籲往返土城民眾改道

警方規劃替代道路方案（記者余衡翻攝）

2016-12-22 17:54

〔記者余衡／新北報導〕為配合捷運萬大線施工，新北市中和區連城路近日開始縮減車道，由於連城路為連接中和、土城間重要交通幹道，車道縮減後造成土城金城路難以消化上、下班時間車潮，警方有鑑於此推出替代道路方案，並呼籲的民眾提早出門。

警方表示，捷運萬大線預計工期1年，從今年12月20日起至明年12月25日，中和區連城路從員山路口至569巷路斷，將並佈設圍籬進行施工，因此連城路雙向將由原本各3個車道縮減為各1個車道，並已於本月19日進行道路線型調整，施工單位這幾天也增加舉牌人力，宣導民眾提早出門或改走替代道路。