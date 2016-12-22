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羅商響應「一旗助學」 選舉旗幟縫書包送肯亞

2016-12-22  17:48

［記者江志雄／宜蘭報導］「送愛心到肯亞！」宜蘭縣國立羅東高商去年製作布質衛生棉，捐給非洲肯亞婦女，最近又響應「一旗助學」活動，利用總統大選回收選舉旗幟縫製成70個束口袋，送給肯亞學生當書包使用，把愛傳到地球的另一端。

羅商經由非營利組織「愛．女孩」團隊得知肯亞民生物質匱乏，當地婦女沒有衛生棉可用，生理期來時在家休息，無法出門求學工作，學校男女志工去年用布料製作200份衛生用品送肯亞，獲得不小回響。

「大家一起努力！」學生志工本週啟動新一波的「一旗助學」，由環保團體提供70面本屆總統大選競選旗幟，作為縫製書包的素材，60名學生齊聚一堂，先裁剪旗幟，再用縫衣機縫製成束口袋。

羅商學務主任許絹屏說，不少肯亞學生沒書包，攜帶購物袋、塑膠袋裝書上學，競選旗幟做成的束口袋，當成簡易型書包，質材不差，造型美觀，對肯亞孩子而言，無疑是實用又珍貴的禮物。

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  • 羅商學生用選舉旗幟縫製束口袋，送給肯亞學生當書包。（圖由羅商提供）

    羅商學生用選舉旗幟縫製束口袋，送給肯亞學生當書包。（圖由羅商提供）

  • 羅商60學生響應一旗助學，把愛傳到地球另一端。（圖由羅商提供）

    羅商60學生響應一旗助學，把愛傳到地球另一端。（圖由羅商提供）

  • 多數學生首度操作裁縫機。（圖由羅商提供）

    多數學生首度操作裁縫機。（圖由羅商提供）

  • 參與一旗助學的學生齊聚一堂。（圖由羅商提供）

    參與一旗助學的學生齊聚一堂。（圖由羅商提供）

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相關關鍵字： 一旗助學 書包 束口袋 縫衣機 羅東高商 肯亞
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