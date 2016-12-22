空污漸散 高雄下午僅剩左營測站橘色警示

2016-12-22 17:59

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部多縣市空氣品質指標（AQI）指標達紅害，高雄市共5測站出現「紅色」不健康等級，至下午5點空氣品質已明顯改善，依據環保署空氣品質監測網顯示，除了左營測站降至「對敏感族群不良」的橘色警示外，其餘均呈現黃色普通等級。原本上午天空霧濛濛「紅色」警示的前金區，下午5點已可見到藍天白雲，顯見空氣品質已好轉。