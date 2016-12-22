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南光高中英語歌唱賽 濃濃耶誕風

南光高中舉辦「英文歌唱比賽」，學生發揮創意，結合創意動作，濃濃耶誕風。（記者王涵平攝）

2016-12-22  17:49

［記者王涵平／台南報導］南光高中今日舉辦「英文歌唱比賽」，高、國中1年級發揮創意，結合多元的樂器與創意動作，濃濃耶誕風。

歌唱比賽在台糖中山堂舉行，英文歌曲除了英文發音，也要了解歌詞意境，搭配音樂、舞臺視覺效果等，考驗同學的創意與整合能力，以及歌唱技巧及團隊合作。

比賽由學校英文科教學研究會統一策劃，高二學生古力今、鄭淮瑄、葉品妮、陳怡安、陸品瑄、吳于盈、邱子娗、周承翰等擔綱主持串場，優美歌聲之後緊接著歡呼聲，熱情洋溢。

教務主任鄭喬分表示，每年的英文歌唱比賽讓學生施展多方才華，載歌載舞之際，提升學習的樂趣，同學程度雖不同，然全班練唱，也凝聚向心力。有班級甚至將3首歌曲融為1首比賽歌曲，音樂能力可見一般，還會分發糖果炒熱現場氣氛。

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  • 南光高中今日舉辦「英文歌唱比賽」，高、國中1年級發揮創意，結合多元的樂器與創意動作，濃濃耶誕風。（記者王涵平攝）

    南光高中今日舉辦「英文歌唱比賽」，高、國中1年級發揮創意，結合多元的樂器與創意動作，濃濃耶誕風。（記者王涵平攝）

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