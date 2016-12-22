虎尾揚子高中耶誕點燈 璀璨燈光美不勝收
2016-12-22 18:20
虎尾揚子高中點燈，校園變得璀璨亮麗。（記者廖淑玲攝）
［記者廖淑玲／雲林報導］耶誕節快到了，今天雲林縣內有不少活動舉辦，國泰慈善基金會與國泰人壽耶誕送暖偏鄉關懷在元長鄉忠孝國小與師生同樂，土庫宏崙國小學童到斗南火車站快閃演出，虎尾揚子高中校園點燈，處處溫暖人心。
宏崙國小全校59個小朋友，今天以校外教學迎接耶誕節，在校長黃育珍帶領下徒步參觀土庫舊公所、土庫順天宫，再搭乘遊覽車到斗南火車站快閃演出，學生分別演奏烏克麗麗、直笛等樂器還有舞蹈和遊客分享平安喜樂。
國泰慈善基金會將全體員工的愛心傳遞到忠孝國小，讓偏鄉孩童在寒冬中也能感受溫暖，鼓勵他們努力朝夢想前進，將來行有餘力也能回饋社會。
忠孝國小校長高櫻芳表示，偏鄉學校資源匱乏，鮮少有機會參加耶誕節活動，今天的活動還特別邀來鄉立托兒所師生一起來，大伙兒不只都收到耶誕禮物，還和家長一起DIY，小朋友的天真活潑感染所有人，高櫻芳也特別代表感謝國泰的用心。
雖然不是教會學校，揚子高中也在全校佈置燈光設施，並在今天下午點燈啟用，頓時璀璨亮麗的燈光讓校園美不勝收，師生感受到濃濃的耶誕節氣氛，為大家留下美麗的回憶。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 看WTA女網 可刷悠遊卡入場
- 別睡了快醒來！楊丞琳錄音打氣命危女粉絲
- 戶政事務所來函才知戴綠帽 夫怒告妻判賠10萬
- 杜特蒂上任半年 民調：81％民眾「非常信任」
- 林全：訴訟案未決前 公股續爭彰銀經營權
- 石原聰美逆襲人妻北川景子 封后日女最想要臉蛋
- 醉漢空中鬧事 理查挺身制伏
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 紅燈急煞打滑 聯結車撞斷路樹駕駛輕傷
- 江蕙遭惡徒挾持 淡水警：現場只看到四姊夫
- 八大類股全走跌 台股收9118.75點
- 谷關跨年 董事長樂團、嚴爵參加
- 新營火警一家五口亡 議長探家屬允助善後
- 傳川普延攬這兩位「圈外人」 對中強硬玩真的
- 立院初審過 勞工申請仲裁 勞動部將補助律師費
- 少子化嚴重 日本2016出生人口跌破百萬大關
- 懷2月胎情郎約炮 林利霏洗白張翰「婚」頭嫁
- 黨工抗爭大老卻內鬥 黃智賢：國民黨真會在地表消失
- 2海上自衛官上吊身亡 日防衛省：疑遭同袍虐待
- 《優質廟會》清水祖師常會會香聖典 不遶境沒陣頭
- 中股崩跌 9兆美元債市也飄搖
- 蔡依林分手彭于晏秒登熱搜 網軍護主氣喊：放過他
- 女友私會前男友 港男勒死她判10年
- （影音）林葦茹看上名錶等不及男友送 豪氣自己埋單
- 央行今理監事會 預期利率不變
- 暖心！大溪工安意外 職棒球星伸援手
- 喝沐浴精代替酒 俄國中毒死亡增達71人
- 大溪高中工程曾被檢出鷹架有缺失 挨罰6萬元
- 青少年瘋「賣場過夜挑戰」 IKEA：嘜擱來啊
- 黨主席提前改選風波 洪秀柱：520繼續選
- 呂秀蓮籲小英：外交逆流已啟動 需創造「2017民共新共識」
- （影音）關穎愛女變身小貴婦 幫提袋子萌喊「1、2」
- 連自己都覺得太難唱 藍又時熱門情歌遭退貨
- 興航員工上街抗議 突襲總統官邸
- 嫩妹嫁給多金老人 結果分不到半毛遺產
- 與台斷交 聖國總理首度出面回應：最正確的決定
- 中國威脅外交「理光頭」 謝志偉：只怕內部鬼剃頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：虎尾揚子高中耶誕點燈 璀璨燈光美不勝收
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分