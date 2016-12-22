虎尾揚子高中耶誕點燈 璀璨燈光美不勝收

虎尾揚子高中點燈，校園變得璀璨亮麗。（記者廖淑玲攝）

2016-12-22 18:20

［記者廖淑玲／雲林報導］耶誕節快到了，今天雲林縣內有不少活動舉辦，國泰慈善基金會與國泰人壽耶誕送暖偏鄉關懷在元長鄉忠孝國小與師生同樂，土庫宏崙國小學童到斗南火車站快閃演出，虎尾揚子高中校園點燈，處處溫暖人心。

宏崙國小全校59個小朋友，今天以校外教學迎接耶誕節，在校長黃育珍帶領下徒步參觀土庫舊公所、土庫順天宫，再搭乘遊覽車到斗南火車站快閃演出，學生分別演奏烏克麗麗、直笛等樂器還有舞蹈和遊客分享平安喜樂。

國泰慈善基金會將全體員工的愛心傳遞到忠孝國小，讓偏鄉孩童在寒冬中也能感受溫暖，鼓勵他們努力朝夢想前進，將來行有餘力也能回饋社會。

忠孝國小校長高櫻芳表示，偏鄉學校資源匱乏，鮮少有機會參加耶誕節活動，今天的活動還特別邀來鄉立托兒所師生一起來，大伙兒不只都收到耶誕禮物，還和家長一起DIY，小朋友的天真活潑感染所有人，高櫻芳也特別代表感謝國泰的用心。

雖然不是教會學校，揚子高中也在全校佈置燈光設施，並在今天下午點燈啟用，頓時璀璨亮麗的燈光讓校園美不勝收，師生感受到濃濃的耶誕節氣氛，為大家留下美麗的回憶。