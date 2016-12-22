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驚！移動的霍爾城堡 出現在彰化線西

2016-12-22  17:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這是什麼狀況？彰化縣議員賴清美今天行經線西鄉，竟然看到眼前「有龐然大物」緩緩向前移動，竟然是個塑膠大水槽，讓坐在車上的她，嚇到拍拍胸口說「嘸驚！嘸驚！」

賴清美表示，身為民意代表，每天都在馬路上趴趴走，還第一次看到這種景象，眼前竟然看不到車子，只有超大的黑色水桶，這是要嚇死誰呀，尤其是水桶還會緩緩向前進，真是太不可思議。

不過，賴清美把照片PO到網路後，廣大的網友馬上就神回「這是堆高機倒退嚕」啦，原來是堆高機駕駛把塑膠大水桶撐起來後，用「倒退嚕」方式在馬路上行駛。

警方表示，堆高機屬於動力機械，依照規定「非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者」，可以對所有人或駕駛人開罰。

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  • 巨大水槽出現在彰化線西馬路上。（賴清美提供）

    巨大水槽出現在彰化線西馬路上。（賴清美提供）

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