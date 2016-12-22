學習別填鴨 14校共推動畫教你做筆記、管理時間

NIICO教學平台上利用動畫影片，教學生如何有效做筆記、做好時間管理等，希望讓剛進大學的新鮮人從基礎做好，才能累積學業豐碩果實。（取自NIICO課程影片）

2016-12-22 17:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕上大學仍不懂作筆記、管理時間？由14所大專校院結盟的「北二區」獨創「NIICO教學平台」，主打「學習」這件事，透過動畫、節目製作，要讓大學生習得「作筆記」、「管理時間」等技能，並網羅各校困難課程，鉅細靡遺地用學生角度解說，盼幫助大學新鮮人逐步上手，累積學業豐果。

由北部14所大專校院組成的聯盟「北二區」，並分析發現，台灣學生沒有正確的學習方式，決定透過策略幫助學生，近日推出北二區學習諮詢平台（NIICO），並獨創「學習策略動畫」，NIICO負責人徐元彥說，從「大學生缺少什麼？」開始發想，分析有些學生沒有主動學習的習慣，便利用動畫教學，教導學生如何有效做筆記、管理時間等，提升學習效率。

另，NIICO平台還把大學常見的困難課程建置題庫，並拍攝解題技巧與學習概念，目前已開設臺灣大學的「微積分」和「普通物理」、東華大學的「電磁學」、華梵大學「電路學」、馬偕醫學院「解剖學」等。

台灣大學教學發展中心組長、電機系教授李建模說，現在網路不少課程教學，但多與課堂學習不同，只能看影片、寫試題，學生的學習方法不對，也無法得知，但NIICO透過助教解題，從學生角度鉅細靡遺分析，連學生容易犯錯的地方都納入講解。

北二區教學資源中心副主任周涵怡說，與14校聯盟，NIICO平台便能收集各校課程與教學策略，如台大物理系跟東華物理系就有異同處，並希望藉由學習策略、題庫整合等，讓每個學生學習獨特，並從做中學，養成有效的學習習慣。

徐元彥說，NIICO平台未來除了持續蒐集各校課程題庫，也將在下學期展開全新一季的動畫，專門為大一新鮮人製作，提供剛升大學的新生所需技能；李建模說，該平台全面對外開放，有興趣的人都可來學習，另外，台大近年也推希望計畫，讓弱勢生免試入學，平台資源也能補足弱勢生過去沒接受過訓練，幫助提升學習成果。

北二區聯盟包含：台灣大學、馬偕醫學院、世新大學、大同大學、華梵大學、台北醫學大學、宜蘭大學、台灣師範大學、慈濟大學、台灣藝術大學、東華大學、台北教育大學、佛光大學、國防大學、台灣科技大學等。

由14間大專校院組成的大學聯盟「北二區」推出的全新網路教學平台「NIICO」，主打「學習方法」教學，要讓大學新鮮人學習如何記筆記、時間管理等，更將困難的課程如微積分、物理、化學等，由助教鉅細靡遺從頭講解，讓新生更能提早進入狀況。（記者吳柏軒攝）