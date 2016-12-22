留聲機造型大不同 收藏家慷慨借展中山堂3天

知名的留聲機收藏家林本博，明天起為期三天，免費慷慨出借包括大花瓶留聲機等16台創意留聲機，並進行導覽解說，為中山堂80年慶系列活動之一。（圖由林本博提供）

2016-12-22 17:42

〔記者林曉雲／台北報導〕國內知名的留聲機收藏家、開南商工退休校長林本博，花了40多年歲月，努力收集300多部留聲機，為了慶祝中山堂80年慶，明天開始為期3天，免費借出16台「創意留聲機」，在中山堂光復廳展出，包括林本博巧手改造的大花瓶留聲機及大提琴留聲機。林表示，希望讓參觀民眾在視覺和聽覺上都很享受。

林本博是新北市三峽人，小時候和家人流浪到台東，過的很辛苦，窮得沒飯吃，他表示，當時台東卑南族酋長家中的一台留聲機，流出美妙的樂音，讓他的童年有了美麗的回憶，也從此愛上留聲機，出社會工作便開始這個收藏嗜好，幸好有教職穩定的工作，現在收藏量已超過300台，退休後更痴迷於留聲機改造，就算一天只睡4、5個小時也樂此不疲。

林本博數年前買了一個大花瓶，直到今年退休才有時間進行改造。他表示，他在古董花瓶下面鑽了一個洞，讓留聲機小桌子和花瓶結合，留聲機的美妙樂音繚繞在花瓶內，非常低沈，另有一番感覺，改成留聲機之後也讓花瓶「活起來」，花瓶留聲機非常漂亮。

至於大提琴創意留聲機，林本博也是把大提琴加以改造，讓大提琴和一百多年前的留聲機相結合，變成有大提琴造型的留聲機，看著自己的成品，林本博直說「很可愛！」

林本博在中山堂80禮讚系列活動中，將會親自為民眾導覽解說3個場次，包括烽火下的流金歲月，如日本軍歌、全民抗戰、反共抗俄、文化大革命，以及日治童謠與光復後兒童歌曲，50、60年代國語和台語流行歌曲。

林本博認為，「聲音可以讓歷史活起來」，1877年愛迪生發明留聲機後，實現了把聲音保存下來的夢想，他收藏留聲機，加以修復或改造，有時候他在手搖留聲機時，會冥想百年前第一個主人手搖留聲機的樣子，走入歷史之流、時光隧道，他表示，萬物皆有情，古人用的留聲機流傳至今，與現代人有了聯繫，心靈的交流，讓他感動萬分。

林本博不只是知名的留聲機收藏家，退休後更痴迷於留聲機改造，此次即借出包括大花瓶留聲機等16台創意留聲機。（圖由林本博提供）