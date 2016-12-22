吃到楊貴媚親手炒的菜 獨居老人阿明伯好開心

楊貴媚（右二）和李李仁（右一）到嘉義關懷獨居老人阿明伯（左一）。（記者林宜樟攝）

2016-12-22 17:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕電影「西城童話」演員楊貴媚、李李仁及導演葉天倫今天南下嘉義，到朴子市關懷獨居老人阿明伯，將阿明伯用日曆做成的枕頭和紙箱做的床墊換成全新的保暖寢具，楊貴媚更親手炒菜給阿明伯吃，從沒看過明星的阿明伯顫抖的說「好歡喜！」

「西城童話」劇組支持天主教中華聖母基金會籌募嘉義地區弱勢家庭「暖個好冬」歲末關懷活動，日前曾號召捐贈物資，將沙拉油、肉鬆、成人尿布等物資募足。

77歲的阿明伯獨居未婚，患有巴金森氏症，是中華聖母基金會的關懷對象，他身形瘦弱，雙手會不自覺的抖動，走路步態也不穩，身上常有跌倒造成的傷口；由於家人失聯，他靠政府低收補助過活，生活相當困苦。

阿明伯常把一個便當分兩餐吃，曾經一隻雞腿吃上三餐，由於獨居，也很少有人跟他說話；楊貴媚、李李仁與葉天倫今天幫忙將老舊的床鋪整理換新，忙得滿頭大汗，阿明伯在旁開心的笑著，感受大明星的溫情。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，「暖個好冬」關懷活動將於明年1月14日舉辦圍爐，並陪同獨老等關懷戶採買家用品，民眾捐款1000元可以幫助一位獨老圍爐及採買年貨，捐款5000元認購一桌圍爐餐費，捐款支持劃撥帳號：31561904，戶名：中華聖母基金會，關懷電話05-2780040分機3301洽詢。