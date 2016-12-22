雲縣首座有機農園滿租 母雞帶小雞推動友善農耕

2016-12-22 17:29

〔記者林國賢／雲林報導〕「雲林溝壩有機農業園區」完成招租作業，明年元月正式加入有機農業生產；雲林縣政府農業處長張世忠表示，園區將以母雞帶小雞的師徒傳承方式，培育更多青農投入有機農業。

雲林溝壩有機農業園區占地24.1189公頃，劃分32塊量產經營區及16塊試量產經營區，上月招租，共吸引70位農民或曾參加縣府有機專班民眾競租，經抽籤後，40人成為首批進駐有機農業園區的農民。

陳姓民眾表示，他前年參加縣府有機農業專班，卻因無法順利取得農田，被迫中斷成為有機農民的夢想，這次幸運中籤，承租1分多農地，明年將種植有機稻作，期待種出好米與朋友分享。

張世忠指出，有機農業園區定位為有機農業教育示範基地，期望以母雞帶小雞的師徒傳承方式，使初入有機農業的農民藉由實際耕作，加速學習有機栽培技術，擴充縣內有機青農人才與機農業範圍。