8000軟木塞大集合 變身麋鹿、雪橇

朝陽科技大學與飯店合作，利用回收的8千個軟木塞製作麋鹿、雪橇等耶誕裝飾。（記者劉濱銓攝）

2016-12-22 17:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕8000個廢棄軟木塞，變身麋鹿、雪橇耶誕裝飾！

一般民眾喝完洋酒通常會把軟木塞丟棄，但有飯店業者與大學合作，將收集來的軟木塞，發揮工業設計巧思，花30小時拼湊成立體麋鹿、雪橇，除成為時下最應景的耶誕裝飾，也讓學生發揮所學，為環保再生立下最佳註解。

朝陽科技大學工業設計系，今年與日月潭雲品酒店合作，並攜手企業端應盛實業，推出「軟木塞回收計畫」，透過飯店體系蒐集來的眾多軟木塞，以及企業協助供應，近日花了超過30小時，動員18名師生，動手製作軟木塞環保裝置藝術，尤其麋鹿與雪橇分別高160、長140公分，看來格外吸睛。

今由朝陽工業設計系助理教授時暄嵐帶領數名學生，將作品帶到飯店大廳做最後修飾，時暄嵐說，雖作品外觀看來僅是拼貼藝術，但因是立體呈現，因此每個軟木塞的拼貼都牽涉整體的協調性，學生必需緊密分工，才成做出自然的作品，過程中也有幾度必須拆掉重做，考驗學生的耐心。

學生則說，麋鹿、雪橇分別以焊鐵、木板為架構，由於實作經驗不足，仍須請教木工、金工老師，尤其首度與飯店業合作，對於呈現的作品成熟度更有一定壓力，但在師長協助下最後仍能順利完成，覺得相當有成就感。

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