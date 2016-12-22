耶誕老公公來了 近9千份耶誕鞋盒送弱勢童

2016-12-22 17:25

〔記者陳炳宏／台北報導〕由中華基督教救助協會發起「耶誕鞋盒傳愛」，每年向企業團體募集耶誕鞋盒，並轉送1919陪讀班的弱勢家庭孩子，已是偏鄉弱勢孩子最期待的耶誕禮物，今年救助協會共從31個企業團體募得8939份的耶誕鞋盒，已分送到全國17個縣市241個陪讀班，包括離島澎湖與綠島，其中志願當耶誕老公公，親送耶誕鞋盒的企業，包括大昌華嘉、遠東航空、台灣萊雅、Yahoo、歐德傢俱等5家，讓7個陪讀班孩子提前過了一個溫暖的耶誕節。

救助協會表示，9年間已累計募到5萬6316盒。救助協會秘書長夏忠堅表示，對一般家庭的孩子而言，耶誕禮物可能是生活中稀鬆平常的事，但對弱勢家庭孩子來說，卻可能是一年中唯一的一份禮物，也是等待許久的禮物。

其中嘉義過溝1919國中陪讀班的小智與弟弟靠阿公資源回收過生活，今年當他拿到由遠航空服員親自送來的鞋盒時，發現裡面有枝他期待好久的自動鉛筆，立馬整個臉笑開懷，「這種自動鉛筆我看很久了，筆心變短的時候，搖一搖就可以再寫，好神奇哦。可是阿公說要省一點，有鉛筆就很好了，所以看到它時，我真的好開心。」

過去這些鞋盒大都由企業團體直接寄到陪讀班，但這兩年來有愈來愈多的企業選擇親送。原來企業志工們不只想送禮物，也希望能去探望孩子們，親眼見證他們拿到禮物時的喜悅。

夏忠堅表示，基督教救助協會自2004年發起1919陪讀計畫，13年來已資助超過3萬人次的弱勢家庭孩子。而目前正接受此計畫捐助的陪讀班有241班共2838名孩子，一年所需經費為5643萬元。雖然救助協會的耶誕鞋盒受到企業團體的熱烈響應，但今年該計畫的募款情況並不好，截至11月底，還有1300多萬的缺口。

基督教救助協會呼籲社會大眾能踴躍捐款支持1919陪讀計畫。讓更多弱勢家庭的孩子也能順利上陪讀班，接受免費課輔、品格教育、才藝培訓與家庭般的關懷，在安全穩定的學習環境中，接受全人的陪伴與照顧，擁有一個陽光普照的未來！