烏日12000公尺水管汰換 道路平整煥然一新

2016-12-22 17:13

〔記者何宗翰／烏日報導〕烏日區今年四月起陸續進行自來水管汰換工程，分別在九德里長春街等3處進行，一共汰換了總長1萬2000公尺的水管，改善長期自來水供水水壓瓶頸，路面也重新刨封煥然一新。

九德里長林國佑表示，先前施工時，民眾常抱怨交通不便，做好後如今路面煥然一新，很多其他路段的里民都羨慕地問，「什麼時候換我們？」

台灣自來水公司第四區管理處烏日營運所自今年四月起，辦理烏日區自來水管線汰換工程，包括九德里長春街等巷道、前竹里中山路和平巷等、烏日里五光路巷弄等、溪壩里溪南路一段及螺潭里等巷道一帶，已陸續施作完工，改善烏日區市中心及溪南地區等7里8000多戶，長期以來深為所苦的自來水供水水壓問題。

烏日區長林峰輝表示，完工後將施工範圍內的瀝青路面刨封，總刨封面積達71000平方公尺，區公所建設單位也確實掌握鋪設進度及品質管制，並請施工單位以全車道並加強平整度修復的方式恢復路面，使道路煥然一新，感謝施工期間區民的耐心及體諒。

林國佑則表示，水管汰換工程以九德里來說，只汰換了四分之一里，就已經花了3000多萬的經費，日前也向自來水公司拜託能夠全部換，但礙於經費有限，仍在積極爭取中。