南投校運1停辦1借場地 凸顯運動場破損問題

南投國中與漳和國小共用的運動操場跑道坑坑洞洞，危及學生安全，也迫使2校今年校運作出調整。（記者謝介裕攝）

2016-12-22 17:32

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了校運季節，惟在運動場破舊問題未改善前，南投市漳和國小今年以健行暨趣味活動替代傳統的校運；南投國中則破天荒借用南投高中操場辦理校運，引發家長們怨聲載道表示，中央至地方常把窮不能窮教育、窮孩子掛在嘴邊，如今對照運動場受損問題，恐怕只是流於口號，叫人難以接受！

南投國中與漳和國小因腹地有限，所以共用1個運動操場，雖然操場係在88年921大地震後的隔年完成重建啟用，但怎麼也想不到當初地牛翻身造成操場地層下陷的問題，竟然一日比一日嚴重，導致跑道上的傳統人工草皮被撕裂，跑道出現一個比一個還大的坑洞，致學生摔倒意外頻傳，令師長們不敢掉以輕心，才會對校運會調整作法。

南投縣府教育處指出，該處對學生校園運動安全，也十分重視，但因縣府財源短絀，只能仰賴中央補助，無奈，該操場修建案，從去年迄今，已向中央呈報2次，經費也從原先1200萬元減半至600萬元，但中央仍未給予明確答覆，必要時縣府第3次將以專案方式呈報，以便爭取到經費早日完成改建，並叮嚀學校注意學生運動安全，避免意外發生。