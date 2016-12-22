"everyday" 少年謝明坤 變身魁梧跆拳國手

2016-12-22 17:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國立員林農工學生謝明坤，10年前身材又短又肥，勤練跆拳道，不僅身材變得高又壯，腳上功夫更是了得，日前擊敗國內眾家好手，取得明年台北世大運及世錦賽、暨後年雅加達亞運培訓隊國手。

謝明坤今天接受校方表揚，他說，從小身材就是矮胖型，小二時，在一偶然的機會接觸到跆拳道，原想多運動可以改變身材，但到國小六年級時，因身高才140公分，體重竟有60多公斤，同學笑他everyday（矮肥短）。

他說，因為從小有氣喘，父母鼓勵他多運動，他努力學跆拳道，從此與這項運動結下不解之緣。

謝明坤笑說，他有時一練就是6、7個小時，國中時期，身高開始變化，體型也變得魁梧，目前已有178公分、76公斤，上場更有自信。

他說，面對沉重的功課壓力，還有訓練的瓶頸，有時候會懷疑自己到底對不對，比賽磨鍊出他的心志，很多問題在場上都有了答案，他要繼續堅持下去，希望明年世大運為台灣奪牌。