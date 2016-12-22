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拚外交！國泰助巴拉圭建醫療資管系統 明年啟用

2016-12-22  17:12

〔記者林惠琴／台北報導〕聖多美普林西比與我斷交引發關注，國內醫院持續努力拚醫療外交穩住其他邦交國，國泰醫院協助巴拉圭開發、建置「衛生資訊整合系統」，改善原本從掛號、醫師問診開方到藥局發藥都是人工紙本手繕，經常發生病人於門診看病拿藥單、到藥局卻領不到藥的窘境，預計明年6月上路。

國泰醫院去年12月底與巴拉圭簽訂為期4年的「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」，今年7、11月兩度派遣資訊專家前往當地，指導巴國衛生部資訊人員進行醫療資訊系統開發、建置，8月巴國也派遣8名資訊種子人員到國泰醫院學習，已於年底順利完成「衛生資訊整合系統」，包括掛號、診前（診前生理學紀錄）、醫師問診開方、檢驗、到藥局發藥等5大系統。

國泰醫院資訊部副主任曾景平表示，巴國各醫療院所資訊化程度不高，所有醫院從掛號、門診看診、領藥、檢查等就醫流程，都是以紙本手繕完成，除造成後續須再花費大量人工及時間統計，也無法掌握藥品庫存數量，更常導致病人於門診拿藥單至藥局領藥、卻發生藥庫缺藥情況。

這套新系統預計明年6月將先於巴國Guaira省份上路，由巴國衛生部輔導執行當地70家包含衛生所、區域醫院等規模大小不等醫療院所，預計3年內可擴大在3個省份約200家院所實施。

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  • 外交部長李大維（右）頒贈「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」合作計畫標示牌，由國泰醫院院長李發焜（左）代表接受。（國泰醫院提供）

    外交部長李大維（右）頒贈「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」合作計畫標示牌，由國泰醫院院長李發焜（左）代表接受。（國泰醫院提供）

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