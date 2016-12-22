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超級迷鳥角鷿鷉 魂斷台南

2016-12-22  17:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南一名鳥友上週日在台南七股的海岸道路意外發現一隻遭車子撞死的角鷿鷉，牠為在台灣屬於迷鳥，過去雲林曾記錄過，在台南則是第一筆記錄。

角鷿鷉繁殖地在歐亞大陸及北美洲北部，在台灣屬於迷鳥，喜歡單獨或小群體在河流、湖泊、池塘等地區活動，並以魚類為食。

鳥友葉世煌說，他從沒看過角鷿鷉，台南也從未有記錄過，沒想到第一次看到，竟是這種情況，當時牠的體溫還是溫溫的，應該是剛被撞不久，實在可惜，可說是角鷿鷉的度台悲歌，但至少留下了一筆紀錄。

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  • 超級迷鳥角鷿鷉陳屍在馬路上。（圖由葉世煌提供）

    超級迷鳥角鷿鷉陳屍在馬路上。（圖由葉世煌提供）

  • 角鷿鷉在七股海堤道路被車子撞死。（圖由葉世煌提供）

    角鷿鷉在七股海堤道路被車子撞死。（圖由葉世煌提供）

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