大肚幼兒園遷建有譜 地方樂見
2016-12-22 17:28
〔記者何宗翰／大肚報導〕大肚市立幼兒園目前設置於大肚老人活動中心內，老人及孩童都沒有足夠的空間可以使用，而日光郡社區旁的文中二預定地，原規劃為大道國中升格完全中學的預定地，因少子化長年擱置。市議員陳世凱今天邀集相關單位會勘，決議撥出部分預定地遷建幼兒園，決議委由大肚幼兒園做初步的工程規劃。
議員陳世凱表示，市府正推動幼兒園併入國小校園內，或擇地遷出，大肚文中二預定地長年來雜草叢生，居民也盼能有所建設，未來如果撥出部分用地興建幼兒園，一方面可以增加幼兒園的招收名額，也能讓孩童有更好的教育空間，目前也與中油爭取到一千萬的補助建設經費，今天舉辦會勘，希望此事能加快辦理。
大道國中校長柯瓊華表示，學校長期以來每年都需編列預算，對預定地進行環境維護，樂見此地能活用作為教育使用，也能減輕校方的負擔。
市府教育局幼教科科長陳雅新表示，教育局也預定編列二千萬元作為工程經費，目前先委由大肚幼兒園做初步的工程規劃。大肚市立幼兒園園長趙素貞表示，目前大肚幼兒園有一百三十名學生，頂街分班有三十名學生，未來幼兒園興建完畢後，可統一在此上課，教育資源也相對集中。
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