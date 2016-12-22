| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

大肚幼兒園遷建有譜 地方樂見

2016-12-22  17:28

〔記者何宗翰／大肚報導〕大肚市立幼兒園目前設置於大肚老人活動中心內，老人及孩童都沒有足夠的空間可以使用，而日光郡社區旁的文中二預定地，原規劃為大道國中升格完全中學的預定地，因少子化長年擱置。市議員陳世凱今天邀集相關單位會勘，決議撥出部分預定地遷建幼兒園，決議委由大肚幼兒園做初步的工程規劃。

議員陳世凱表示，市府正推動幼兒園併入國小校園內，或擇地遷出，大肚文中二預定地長年來雜草叢生，居民也盼能有所建設，未來如果撥出部分用地興建幼兒園，一方面可以增加幼兒園的招收名額，也能讓孩童有更好的教育空間，目前也與中油爭取到一千萬的補助建設經費，今天舉辦會勘，希望此事能加快辦理。

大道國中校長柯瓊華表示，學校長期以來每年都需編列預算，對預定地進行環境維護，樂見此地能活用作為教育使用，也能減輕校方的負擔。

市府教育局幼教科科長陳雅新表示，教育局也預定編列二千萬元作為工程經費，目前先委由大肚幼兒園做初步的工程規劃。大肚市立幼兒園園長趙素貞表示，目前大肚幼兒園有一百三十名學生，頂街分班有三十名學生，未來幼兒園興建完畢後，可統一在此上課，教育資源也相對集中。

廣告
  • 陳世凱（右三）到文中二預定地辦理會勘。（記者何宗翰攝）

    陳世凱（右三）到文中二預定地辦理會勘。（記者何宗翰攝）

  • 大肚市立幼兒園可望遷建至日光郡社區旁的文中二預定地。（記者何宗翰攝）

    大肚市立幼兒園可望遷建至日光郡社區旁的文中二預定地。（記者何宗翰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大肚幼兒園 幼兒園 遷建
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：大肚幼兒園遷建有譜 地方樂見


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.