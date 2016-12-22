中市跨年晚會疏運 市府規劃5接駁車路線
中市今年跨年晚會將以雙主場形式，在洲際棒球場及麗寶樂園登場。（資料照，記者黃鐘山攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕「2017花Young台中」跨年晚會今年以雙主場形式，31日分別在洲際棒球場及麗寶樂園第二停車場登場，交通局已安排5條接駁車路線、超過300輛公車及遊覽車接駁民眾至現場，部分市區公車也會配合延後收班。
交通局長王義川表示，接駁車去程時間為31日下午4時至晚間10時，在豐原火車站（東站）、朝馬轉運站（秋紅谷）及高鐵台中站都有接駁車至麗寶樂園；至洲際棒球場則可在朝馬轉運站（秋紅谷）及潭子火車站搭乘。除了高鐵台中站往返麗寶樂園的接駁車按時刻表發車，其餘接駁路線去、回程車距每10至15分鐘一班，車滿即發車，回程末班車時間則為1月1日凌晨2時。
而為了疏運跨年晚會散場人潮，交通局協調部分市區公車路線，最晚延後收班至1月1日凌晨2時，其中，台灣大道優化公車300路自1月1日凌晨0時至2時，每15分鐘發一班車，其他市區公車延後收班路線、班次可至跨年晚會官網查詢。
另外，配合跨年晚會交通管制措施，31日下午2時起，14、14副、14延及771路公車將調整行駛后庄路─松竹路─環中路─昌平路，影響站為「四張犁（昌平路）」及「四民頂街（昌平路）」，民眾可至后庄路替代站「四民衛生所」、「四張犁國小」、「后庄松平路口」及「后庄」乘車；127路公車（往豐樂雕塑公園方向）則調整行駛環中路─昌平東七路─豐樂路─崇德路，影響站包括「環中長生巷口」、「洲際棒球場」及「錦村市場」，民眾可至「豐樂昌平東六路口」乘車。
至於12、58、71及127路（往洲際棒球場方向）公車不受交通管制措施影響，但若人潮過多，將配合現場員警指揮，調整行駛動線，規劃調整為行駛崇德路─環中路─昌平東七路─豐樂路─崇德路，影響站為「錦村市場」及「洲際棒球場」。晚會交通管制措施解除後，公車即恢復原行駛動線及停靠站位。
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