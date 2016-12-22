竹東公所外牆 23到25日晚間光雕秀

23日到25日的每晚4個時段，新竹縣竹東鎮公所外牆將演出耶誕3D光雕秀。（圖由竹東鎮公所提供）

2016-12-22 16:41

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公所表示，將於23日到25日的每晚4個時段，在公所建築的正面外牆以3D投影演出耶誕光雕秀，歡迎民眾到鎮公所前圓環欣賞感受耶誕節慶氣氛。

鎮公所表示，主題為「歡樂耶誕‧溫暖星空」的光雕秀，在這3天的晚間7點、7點半、8點、8點半各演出1場，每場長約9分鐘，其中3分鐘是耶誕節慶的光雕投影，另外6分鐘是竹東鎮在地文化主題的光雕投影。

鎮公所也表示，到場欣賞光雕秀的民眾拍下鎮公所牆面聖誕光雕畫面，然後上傳臉書打卡，並將打卡成功頁面截圖分享到「竹東鎮公所」臉書粉絲專頁，就有機會獲得精美文創商品。

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