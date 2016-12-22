竹東公所外牆 23到25日晚間光雕秀
2016-12-22 16:41
23日到25日的每晚4個時段，新竹縣竹東鎮公所外牆將演出耶誕3D光雕秀。（圖由竹東鎮公所提供）
〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公所表示，將於23日到25日的每晚4個時段，在公所建築的正面外牆以3D投影演出耶誕光雕秀，歡迎民眾到鎮公所前圓環欣賞感受耶誕節慶氣氛。
鎮公所表示，主題為「歡樂耶誕‧溫暖星空」的光雕秀，在這3天的晚間7點、7點半、8點、8點半各演出1場，每場長約9分鐘，其中3分鐘是耶誕節慶的光雕投影，另外6分鐘是竹東鎮在地文化主題的光雕投影。
鎮公所也表示，到場欣賞光雕秀的民眾拍下鎮公所牆面聖誕光雕畫面，然後上傳臉書打卡，並將打卡成功頁面截圖分享到「竹東鎮公所」臉書粉絲專頁，就有機會獲得精美文創商品。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 神秘人士遞19朵玫瑰 楊乃文驚呼：要轉送？
- 跨年、迎曙光 各鄉鎮活動一籮筐
- 得力越南廠 打造紡織一條龍
- 九二共識需走入歷史！ 呂秀蓮建議小英...
- Jolin舞台上失態慌找定情戒 曾對錦榮用情至深
- 淡水輕軌又出包！尖峰時刻驚傳輕軌鷹架倒塌
- 央行連2季維持利率不變 豪宅續控管
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 北海道機場暴雪 長榮班機被爆想「硬飛 」
- 東海道超馬 跨年登場
- SBL Live》台銀最終仍不敵剋星魔咒 再度敗給金酒
- 川普任命競選經理康威 擔任總統顧問
- 追討溢領退休金立法 連戰、吳伯雄、胡志強將吐錢
- 劉以豪李懿不來電 林彥君怒吼太浪費
- 黨工抗爭大老卻內鬥 黃智賢：國民黨真會在地表消失
- 英國海灘末日景象 死魚連綿到天際
- 聯合國官員籲菲國法辦總統 杜特蒂：白癡
- 川普國防策略曝光 美媒爆：親俄反中
- 杜特蒂上任半年 民調：81％民眾「非常信任」
- 強國馬拉松賽作弊亂象 女子組前10竟有2人是男的
- 德鎖定1難民 傳參與極端組織
- 男裝有褶無褶 時尚不打折
- 德銀再爆醜聞 俄分行員工非法炒股
- 兩渣男設局玩摸黑換妻 女遭性侵輕生獲賠
- 空手觸霉頭 賊拆不鏽鋼門搬走
- 炒股失利涉洩密 調查官楊肇忠被起訴
- 花蝴蝶包7億豪宅 激愛小13歲新歡
- 黨職併公職 陳其邁：胡志強溢領退休金5400萬元
- 世大運主題曲甄選冠軍出爐 原民音樂人作品勝出
- 卡森斯飆55分 牙套更搶戲
- 立院26日審同婚議題 兩大團體陳抗警方交管
- 前移民署長謝立功 爭取角逐基市長
- 「手機比馬桶髒」 日電信業者推「手機用衛生紙」行銷
- 黨主席提前改選風波 洪秀柱：520繼續選
- 還原現場！江蕙護弟力抗歹徒 緊握持刀的手
- 寶島歌王驚遇詐騙 恐嚇兒子遇車禍
- 曼谷大卡車追撞36車 路人驚慌奔逃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竹東公所外牆 23到25日晚間光雕秀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分