庄腳囝仔玩科學 竹高特色選修課榜上有名

南投縣國立竹山高中「生活科學家及科學志工學習」選修課程，以闖關遊戲方式推廣科學教育，深受教育部肯定。（記者謝介裕翻攝）

2016-12-22 17:46

〔記者謝介裕／南投報導〕因應12年國教，教育部為強化學校課程發展功能與落實選修機制，特別辦理全國高中職「學校本位特色選修課程教學計畫」徵選活動，評比結果出爐，國立竹山高中以「生活科學家及科學志工學習課程」參賽，成為中部唯一獲獎的學校，更顯得難能可貴。

竹山高中「生活科學家及科學志工學習」，係高1選修課程，每週2節，基於「鄉下孩子也能玩科學」的信念下，馮松林、陳映辛2位化學老師，開設該選修課後，也經常號召志同道合的同學一起腦力激盪玩科學，並導入志工服務概念，設計科學闖關遊戲方式，深入竹山、鹿谷等地區國中小推廣科學教育，平均1年服務人次達2000多人，也使得校園掀起一股科學風潮，今年該校參加交大思源科學創意大賽，獲得「全國優勝」殊榮，便是最好的成果展現，也是該課程在徵選活動中能脫穎而出的重要關鍵。

此次徵選活動總共有10所學校入選，幾乎被都會區明星學校囊括，8所位於大台北地區，另1所是台南女中，竹山高中則是中部唯一獲獎的學校，校長陳漢銘說，這是師生們共同努力的成果，未來將以此為基石，勇於面對107新課綱大量選修課程之挑戰，進而與各界分享該校多元教學成果的一面。