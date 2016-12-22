粉紅豬小妹創作嘉年華明登場 搶汪汪隊、史努比人氣

2016-12-22 16:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕粉紅豬、汪汪隊、史努比陸續來到高雄，陪市民一起歡度耶誕節。

今年五月剛開幕的高雄大魯閣草衙道首次過耶誕節，特地邀請來自英國、紅變全世界的卡通粉紅豬小妹「佩佩」，在500坪空間裡安排粉紅豬小妹創作嘉年華特展，與大小朋友分享耶誕節的喜閱，23日正式開場。

Peppa Pig特展有八大活動區，分別為全台首座爺爺豬火車、耶誕節與新年場景、佩佩的家、恐龍氣墊床、小朋友最愛的球池、闖關遊戲、多媒體畫畫教室與積木教室、佩佩商品販售部等，24日下午還有粉紅豬小妹人偶見面會，讓你有充分機會認識超可愛的佩佩。

首次在大氣球遊行亮相的汪汪隊，則是在高雄夢時代推出耶誕童歡樂園，即日起至25日﹔漢神巨蛋則搬出史努比裝置藝術，每天都吸引大批民眾排隊拍照。