日治時期TR磚遭棄置？ 屏縣：供藝術家創作
2016-12-22 16:29
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市勝利路眷村正在進行拆除工程，民眾今天發現有日治時期的TR磚遭拆除丟棄的情況，縣議員蔣月惠前往勘查，希望縣府文化處拆屋時要更小心，別把歷史建物都拆掉了，文化處副處長曾龍陽表示，文化處對於建物都會評估取捨，完整的TR磚將提供給藝術家做為創作材料。
屏東市勝利路的眷村改建及保留整修工程正在進行，今天上午有民眾發現，日治時期製作的TR磚，被拆除丟棄成堆有如廢棄物，趕緊通知縣議員蔣月惠前往查看，初步判斷這些TR磚可能是日治時期，高雄中都磚窯場所製的TR磚，大約有70年的歷史，被拆除丟掉相當可惜，蔣月惠很擔心其他的歷史建物也會被這樣粗暴的拆除，要求縣府文化處要特別注意。
曾龍陽則指出，歷史建築的取捨沒有一定，要視整個建物的完整性，有些該拆，有的就不應該拆，TR磚是日治時期的磚塊，但是建築的特殊性值不值得保存有待商榷，不能說只有一小塊的歷史建築就要停止拆除，必須有一定的程序審查及考量。
由於目前沒有歷史建材銀行的設立，因此很多歷史建材無法再利用，文化處如果在拆除的過程中，發現有完整的TR磚等特殊建材，會留下來提供藝術家作為創作的材料。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 看WTA女網 可刷悠遊卡入場
- 別睡了快醒來！楊丞琳錄音打氣命危女粉絲
- 戶政事務所來函才知戴綠帽 夫怒告妻判賠10萬
- 杜特蒂上任半年 民調：81％民眾「非常信任」
- 林全：訴訟案未決前 公股續爭彰銀經營權
- 石原聰美逆襲人妻北川景子 封后日女最想要臉蛋
- 醉漢空中鬧事 理查挺身制伏
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 紅燈急煞打滑 聯結車撞斷路樹駕駛輕傷
- 江蕙遭惡徒挾持 淡水警：現場只看到四姊夫
- 八大類股全走跌 台股收9118.75點
- 谷關跨年 董事長樂團、嚴爵參加
- 新營火警一家五口亡 議長探家屬允助善後
- 傳川普延攬這兩位「圈外人」 對中強硬玩真的
- 立院初審過 勞工申請仲裁 勞動部將補助律師費
- 少子化嚴重 日本2016出生人口跌破百萬大關
- 懷2月胎情郎約炮 林利霏洗白張翰「婚」頭嫁
- 黨工抗爭大老卻內鬥 黃智賢：國民黨真會在地表消失
- 2海上自衛官上吊身亡 日防衛省：疑遭同袍虐待
- 《優質廟會》清水祖師常會會香聖典 不遶境沒陣頭
- 中股崩跌 9兆美元債市也飄搖
- 蔡依林分手彭于晏秒登熱搜 網軍護主氣喊：放過他
- 女友私會前男友 港男勒死她判10年
- （影音）林葦茹看上名錶等不及男友送 豪氣自己埋單
- 央行今理監事會 預期利率不變
- 暖心！大溪工安意外 職棒球星伸援手
- 喝沐浴精代替酒 俄國中毒死亡增達71人
- 大溪高中工程曾被檢出鷹架有缺失 挨罰6萬元
- 青少年瘋「賣場過夜挑戰」 IKEA：嘜擱來啊
- 黨主席提前改選風波 洪秀柱：520繼續選
- 呂秀蓮籲小英：外交逆流已啟動 需創造「2017民共新共識」
- （影音）關穎愛女變身小貴婦 幫提袋子萌喊「1、2」
- 連自己都覺得太難唱 藍又時熱門情歌遭退貨
- 興航員工上街抗議 突襲總統官邸
- 嫩妹嫁給多金老人 結果分不到半毛遺產
- 與台斷交 聖國總理首度出面回應：最正確的決定
- 中國威脅外交「理光頭」 謝志偉：只怕內部鬼剃頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日治時期TR磚遭棄置？ 屏縣：供藝術家創作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分