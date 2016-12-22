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日治時期TR磚遭棄置？ 屏縣：供藝術家創作

2016-12-22  16:29

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市勝利路眷村正在進行拆除工程，民眾今天發現有日治時期的TR磚遭拆除丟棄的情況，縣議員蔣月惠前往勘查，希望縣府文化處拆屋時要更小心，別把歷史建物都拆掉了，文化處副處長曾龍陽表示，文化處對於建物都會評估取捨，完整的TR磚將提供給藝術家做為創作材料。

屏東市勝利路的眷村改建及保留整修工程正在進行，今天上午有民眾發現，日治時期製作的TR磚，被拆除丟棄成堆有如廢棄物，趕緊通知縣議員蔣月惠前往查看，初步判斷這些TR磚可能是日治時期，高雄中都磚窯場所製的TR磚，大約有70年的歷史，被拆除丟掉相當可惜，蔣月惠很擔心其他的歷史建物也會被這樣粗暴的拆除，要求縣府文化處要特別注意。

曾龍陽則指出，歷史建築的取捨沒有一定，要視整個建物的完整性，有些該拆，有的就不應該拆，TR磚是日治時期的磚塊，但是建築的特殊性值不值得保存有待商榷，不能說只有一小塊的歷史建築就要停止拆除，必須有一定的程序審查及考量。

由於目前沒有歷史建材銀行的設立，因此很多歷史建材無法再利用，文化處如果在拆除的過程中，發現有完整的TR磚等特殊建材，會留下來提供藝術家作為創作的材料。

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  • 屏東文化處拆除眷村建物，有民眾在成堆的廢棄物中，發現有日治時期的TR磚。（記者葉永騫攝）

    屏東文化處拆除眷村建物，有民眾在成堆的廢棄物中，發現有日治時期的TR磚。（記者葉永騫攝）

  • 日治時期製作的TR磚有特殊的標誌。（記者葉永騫攝）

    日治時期製作的TR磚有特殊的標誌。（記者葉永騫攝）

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