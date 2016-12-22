台東劇團和風動戲劇工作坊結訓 明晚成果發表

2016-12-22 16:44

［記者黃明堂／台東報導］台東劇團將於23日晚間八點半在黑盒子劇場將舉辦和風動戲劇工作坊成果發表會，免費供各界欣賞學員們的戲劇成果。

台東劇團表示，工作坊課程透過一連串的劇場肢體訓練及開發課程，從劇場探索與肢體開發，身體節奏與群體發展，到即興的創作演出，讓學員感受戲劇的基礎原理與身體表現外，也藉由表演引導學員觀察自我，慢慢認識自我內在，進而踏上舞台感受戲劇表演的樂趣與魅力。

參與學員來自台東四面八方社會人士，從高中到大學學生之外，也有教師及上班族的參與，大家對於戲劇演出都有著高度的興趣與想像，大家在短短5次課程裡皆投注了相當高的熱情與努力，也迅速培養了很好的默契與情誼。