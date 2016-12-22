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復康巴士不足 宜縣規劃無障礙小黃明年7月上路

2016-12-22  17:23

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府向交通部爭取約1200萬元經費，補助計程車車隊購置30輛無障礙計程車，每輛補助31萬，預計明年7月可營運上路，縣府表示，希望藉此補足復康巴士的不足；身障團體則表示，如計程車價格過高，身障者較無搭乘意願。

宜蘭縣內有3萬1千餘名身障人口，占縣內總人口數的6.7%，縣府共有26輛復康巴士，供身障人士申請使用，但巴士機動性差，營業時間為早上8點至晚上10點，無法提供24小時服務，且上下班尖峰時段車輛更是供不應求，所以縣府打算增加30輛無障礙計程車，提供身障人士更多交通選擇。

建設處表示，按規定，無障礙計程車每3趟就必須載1趟身障人士，希望能藉此紓解身障人士的交通需求，對計程車業者而言，也能有更多元的客源與服務，增加營收。

建設處說，現階段該案正在核定廠商評選結果，核定後計程車業者會有半年的準備期，最快明年7月時，縣內就可以看到有縣籍的無障礙計程車在路上跑，至於身障者搭乘能否有相關優惠，則待社會處研議。

對於縣內推行無障礙計程車，宜蘭縣脊隨捐傷者協會理事長游傑志當然樂見，他說，如此一來將能提供更多交通選擇，但多數身障者沒有工作致經濟拮据，如果價格不夠親民或是沒有相關優惠，身障者搭乘意願就不高，如此也無法紓解復康巴士尖峰時段的大量需求。

社會處則回應，待收集完各縣市的做法及相關資料後，會好好討論與研議。

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  • 縣內復康巴士於上下班尖峰時段供不應求。（記者林敬倫攝）

    縣內復康巴士於上下班尖峰時段供不應求。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭縣政府向交通部爭取約1200萬元經費，補助計程車車隊購置30輛無障礙計程車，預計明年7月可營運上路。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣政府向交通部爭取約1200萬元經費，補助計程車車隊購置30輛無障礙計程車，預計明年7月可營運上路。（記者林敬倫攝）

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