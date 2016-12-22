復康巴士不足 宜縣規劃無障礙小黃明年7月上路
2016-12-22 17:23
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府向交通部爭取約1200萬元經費，補助計程車車隊購置30輛無障礙計程車，每輛補助31萬，預計明年7月可營運上路，縣府表示，希望藉此補足復康巴士的不足；身障團體則表示，如計程車價格過高，身障者較無搭乘意願。
宜蘭縣內有3萬1千餘名身障人口，占縣內總人口數的6.7%，縣府共有26輛復康巴士，供身障人士申請使用，但巴士機動性差，營業時間為早上8點至晚上10點，無法提供24小時服務，且上下班尖峰時段車輛更是供不應求，所以縣府打算增加30輛無障礙計程車，提供身障人士更多交通選擇。
建設處表示，按規定，無障礙計程車每3趟就必須載1趟身障人士，希望能藉此紓解身障人士的交通需求，對計程車業者而言，也能有更多元的客源與服務，增加營收。
建設處說，現階段該案正在核定廠商評選結果，核定後計程車業者會有半年的準備期，最快明年7月時，縣內就可以看到有縣籍的無障礙計程車在路上跑，至於身障者搭乘能否有相關優惠，則待社會處研議。
對於縣內推行無障礙計程車，宜蘭縣脊隨捐傷者協會理事長游傑志當然樂見，他說，如此一來將能提供更多交通選擇，但多數身障者沒有工作致經濟拮据，如果價格不夠親民或是沒有相關優惠，身障者搭乘意願就不高，如此也無法紓解復康巴士尖峰時段的大量需求。
社會處則回應，待收集完各縣市的做法及相關資料後，會好好討論與研議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 打電動發現台灣不是領土 強國人用蠢招鄉民笑翻
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- 基隆山坡地解編公展 將增加近3成平地
- 復康巴士不足 宜縣規劃無障礙小黃明年7月上路
- 台東好物伴手禮店開幕 推銷優質農特產品
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 藍營通過選舉提前案 傳洪秀柱逼黨內大老表態
- 中職》前阪神投手西村憲 傳獲邀中信兄弟春訓
- 朴有天性侵案大翻盤！A女恐嚇未遂遭判2年
- 陽明臨股會小股東砲轟 董座謝志堅：概括承受
- 樂桃台北飛東京險錯降跑道 緊急拉升無人傷亡
- 林全：訴訟案未決前 公股續爭彰銀經營權
- 燦坤搭門號 家電0元帶回家
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 臨停方便就好？新竹人受不了
- 咘咘妹小名不敢公布 修杰楷怕被賈靜雯...
- 竹市食物森林 首批蔬菜喜收成
- 國民黨副主席陳鎮湘赴北京 與中交流
- 吳敦義否認表態參選黨魁
- 逮車手循線破機房 詐騙集團幹部竟都未滿20歲
- VJ戀六年情斷 Jolin分了錦榮三大原因
- 今彩539頭獎5注中獎
- 藍八不准用「中華民國」 府：斲傷台灣人的情感與信任
- Jolin主動提分手 護舊愛錦榮
- 劉兆玄出新書 馬政府官員出席
- 歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
- 健身摔傷失憶 控業者沒救護
- 《屍速》熱賣26.8億奪年度票房冠軍 孔侑新劇收視告捷
- NBA》Kobe喜獲千金 小曼巴模樣大公開
- 魔物獵人 明年開趴應猿
- 籲印度總理學川普 印媒：應建立更緊密台印關係
- 屁孩無聊打路人消遣 無辜男子左手險毀
- 特警緝毒強力壓制 犯嫌束手就擒
- 氣越女賣淫 男友掐死她
- 江蕙遭挾持濺血 護弟一輩子的愛
- 喜翔耶誕想帶小女友吃牛排 Darren靠媽神救援
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 煞到黑珍珠美女 老翁：被騙一次也沒關係
- 非做不可》世界球后戴資穎也分享 改革協會連署迅速爆表
- MLB》除了大谷外 這些日本選手也備受球探關注
- （花蓮）玉里、卓溪長照2.0啟動 人力仍缺
- 妻討抱偷藏毒 毒蟲下車就露餡
- 柏林恐攻突尼西亞籍嫌犯 8月曾遭逮但被法庭釋放
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：復康巴士不足 宜縣規劃無障礙小黃明年7月上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分