桃醫新屋分院復健科擴建完成 復仇者聯盟齊慶祝

衛生福利部立桃園醫院新屋分院復健科的醫師、治療師們，扮成電影「復仇者聯盟」中的英雄角色，慶祝擴建完成。（記者周敏鴻攝）

2016-12-22 17:24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部立桃園醫院新屋分院復健科，擴建為原來兩倍大，提供更完整的各職類治療師服務，包括兒童早期療育與篩檢、輔具評估及製作、腦中風急性後期照顧計畫、神經傳導肌電檢查與各類鑑定，還有日常生活功能訓練室、常見輔具展示區，讓復健訓練更貼近生活。

上午復健科的醫師、治療師們，扮成電影「復仇者聯盟」中的英雄角色，慶祝擴建完成，也勉勵病友，要勇敢面對疾病、戰勝病魔。