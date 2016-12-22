| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

桃醫新屋分院復健科擴建完成 復仇者聯盟齊慶祝

衛生福利部立桃園醫院新屋分院復健科的醫師、治療師們，扮成電影「復仇者聯盟」中的英雄角色，慶祝擴建完成。（記者周敏鴻攝）

2016-12-22  17:24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部立桃園醫院新屋分院復健科，擴建為原來兩倍大，提供更完整的各職類治療師服務，包括兒童早期療育與篩檢、輔具評估及製作、腦中風急性後期照顧計畫、神經傳導肌電檢查與各類鑑定，還有日常生活功能訓練室、常見輔具展示區，讓復健訓練更貼近生活。

上午復健科的醫師、治療師們，扮成電影「復仇者聯盟」中的英雄角色，慶祝擴建完成，也勉勵病友，要勇敢面對疾病、戰勝病魔。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 復健科 新屋 新屋分院 桃園醫院 衛生福利部桃園醫院
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：桃醫新屋分院復健科擴建完成 復仇者聯盟齊慶祝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.