南投觀光首都盃遊程競賽 今成果發表與通路媒合
2016-12-22 17:21
2016南投觀光首都盃遊程競賽獲獎的在地社團，縣府將媒合旅行社協助包裝推廣行銷。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣觀光資源豐富，縣府特別與國立暨南國際大學舉辦「2016南投觀光首都盃遊程競賽」，號召大專院校學子與在地業者透過腦力激盪設計規劃3天2夜與1日遊行程並完成評選，今舉行成果發表與通路媒合會，與多家旅行社洽談媒合，讓旅行社立即包裝販售，達到吸客效果。
為提升南投觀光首都品牌知名度，挖掘在地旅遊體驗產品，並結合旅行業者包裝設計創新旅遊產品的需求，南投縣府委託暨南大學辦理「2016南投觀光首都盃遊程競賽」，分為大專院校組及在地社團組，大專院校餐旅、觀光科系學生共投稿416件，只選25件進入決賽，在地社團報名17件，已在12月8日完成決賽，今天舉辦成果發表會，並媒合旅行社業者協助包裝行銷推廣。
縣府觀光處表示，在地社團組的參賽作品本來就已具有市場操作經驗，透過競賽評審們的建議修正後，可以立即讓旅行社包裝進行販售，產生立即的吸客效益。
為了讓更多旅行業者包裝這些產品，競賽結果也編輯成「2017南投觀光首都亮點旅遊產品型錄」，未來將透過網路寄發給全台各大入境旅行社產品部門，主動推介南投新的旅遊產品。
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