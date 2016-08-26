天氣要變涼了！ 週日首波冷空氣南下

2016-08-26 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕氣象達人彭啟明今在臉書上表示，週日（28日）首波冷空氣南下，連日高溫可望稍微緩解，北台灣在冷暖空氣交界下會感受到明顯降雨。但據氣象局指出，還說不上是冷空氣，只是較微涼爽的東北風南下。

彭啟明今（26）早在臉書上指出，週日開始北方高壓系統增強，將有一波秋天型態冷高壓開始發展南下，成為今年第一波冷空氣，預計週日到下週一、二，高溫可望從36度、37度下降到32度、33度，且早晚會感到較舒服涼爽，北台灣在冷暖空氣交界下，可能有明顯降雨。

但據中央氣象局指出，這波東北風還稱不上冷空氣，只是較為涼爽，到台灣來已是強弩之末，預估能讓高溫下降到31度至33度，低溫則是24度至25度，30日時氣溫就會回升。

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