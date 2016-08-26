傻瓜無誤！他3年砸500萬 在家鄉辦國際龍舟賽

黃世州3年來花500萬舉辦出國際競技龍舟賽。（記者劉曉欣攝）

2016-08-26 21:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這是傻瓜嗎？堅持一定要在自己的鹿港家鄉「福鹿溪」辦龍舟賽？還要辦國際比賽，比賽還要以「台灣」為名，所以，這個傻瓜已經3年多來，花了500多萬元，就為了舉辦「台灣國際競技龍舟錦標賽」！

對！這個傻瓜就是「台灣國際競技龍舟賽」的大會主委黃世州，讓這項國際賽事連續4年在福鹿溪登場。

出身饅魚世家的黃世州，原本在鹿港高中教體育，他說自己跟「龍舟」非常有緣，他跟老婆就是「龍舟婚禮」結婚的，後來帶領體育選手，又在福鹿溪練西式划船，每到端午節就組隊來參加龍舟。

但因為看到學生畢業後沒有工作，少子化連體育老師都很難找，他又創立鰻魚飯餐館，送學生去日本學習，幫助學生就業。

後來因為帶著學生出國比賽競技龍舟，拿下耀眼的成績，才發現國內對於競技龍舟不熱衷，乾脆就自己來辦台灣國際競技龍舟比賽，但因為募款不易，都要自己掏腰包補足比賽款項，3年來付出500萬元，就是讓「台灣」兩字在國際賽出名。

黃世州說，他是鹿港人，從小就在福鹿溪看龍舟賽，對於福鹿溪或是龍舟都有很深的感情，雖然國際賽事以競技龍舟為主角，他認為「福鹿溪」是唯一選擇，就像他10幾年前帶著學生在福鹿溪划西式划船，很多人他在做「傻瓜夢」，但他用傻瓜精神，終於打出福鹿溪的競技龍舟夢。