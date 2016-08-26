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彩繪椅、帶動跳 小校學童樂一「夏」！

2016-08-26  22:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮集集國小24日起展開連3天的暑假文創夏令營，有繪本閱讀、影片欣賞，還有彩繪木椅課程，藉由帶領營隊的大學生協助，讓學童不僅能體驗實作，還能在今天活動最終日參加帶動跳，連資深校友縣議員陳昭煜也蒞校關心。校長沈春木說，營隊豐富了學生暑期生活，希望連串課程也能讓大家收心、迎接開學到來。

營隊由僑光科技大學生活創意設計系學生帶領，負責統籌的系主任李世珍說，營隊開辦至今已第3年，並與台中市傑人會合作，結合與樹木、香草、環保等概念，利用廢棄木棧板做成閱讀木椅，讓學生認識木材循環使用，透過彩繪實作，將閱讀的收穫轉化成木椅上的圖案，展現學習成果。

而與台中市傑人會相關的舞蹈團體「非舞不可」，今天也有科班的大學生舞者指導學童一起帶動跳，該團藝術總監賴珆（糸貞）表示，一般學校較缺乏舞蹈課程，希望利用科班學生的經驗引導，鼓勵學童放膽舞動，培養肢體協調性。

提供閱讀木椅的熊肯作木工坊創辦人熊英芝則說，學生彩繪不僅可以發揮創意，也讓木棧板得以活化，而彩繪木椅的陳設也能提高學生閱讀興趣，二者相得益彰。

校長沈春木表示，透過社會各界贊助的免費營隊，讓學生能體驗多元的暑期生活，未來彩繪閱讀木椅將會放在校內圖書館，讓學童在充滿童趣的木椅上看書，欣賞自己參與的繪畫作品，也盼參與營隊的小朋友在暑假尾聲，也能逐漸收心迎接開學到來。

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  • 集集國小暑假文創夏令營結業，參與的社團和師生一起合照。（記者劉濱銓攝）

    集集國小暑假文創夏令營結業，參與的社團和師生一起合照。（記者劉濱銓攝）

  • 集集國小暑假文創夏令營落幕，資深校友縣議員陳昭煜（綠衣）蒞校關心並在閱讀木椅上彩繪圖案。（記者劉濱銓攝）

    集集國小暑假文創夏令營落幕，資深校友縣議員陳昭煜（綠衣）蒞校關心並在閱讀木椅上彩繪圖案。（記者劉濱銓攝）

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相關關鍵字： 僑光科技大學 台中市傑人會 夏令營 彩繪木椅 暑假文創夏令營 暑期夏令營 集集國小 非舞不可
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