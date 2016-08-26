自己的故事自己寫 吉貝耍部落出版西拉雅兒童繪本

2016-08-26 22:01

〔記者楊金城／台南報導〕自己的故事自己寫、自己畫，東山西拉雅吉貝耍部落今首度發表2本兒童繪本《渡海》及《阿瑪阿立的兒子─大加弄》，由段洪坤和段欣余父女聯手出書，講述西拉雅族的傳說，讓自己的族人下一代閱讀，了解西拉雅族的文化和學母語，別具文化傳承意義。

段洪坤是吉貝耍文史工作室召集人，也是西拉雅族部落發展促進會理事長，他說，族裡的孩童長期都是看西方或是台灣坊間出版的兒童繪本，西拉雅族有許多精采的傳說故事，卻沒能轉化成繪本來讓自己的孩子閱讀，相當可惜。

段洪坤因此和女兒創作這2本西拉雅兒童繪本，讓孩子閱讀屬於自己族群文化的故事繪本，相信能讓下一代接受更正確、更有意義的文化教育。這是吉貝耍部落入選原民會「平埔聚落活力計畫」後，除出版《吉貝耍老照片集》兩冊、《吉貝耍西拉雅族信仰傳說故事集》，再發表西拉雅兒童繪本新作。

段欣余還是高中生，從小就有繪畫天份，跟在父親旁邊，很熟悉族內文化，對繪本內的人物穿著、周遭環境、建築畫來都有考據。她說，希望未來出版更多屬於西拉雅族自己的兒童繪本。

《渡海》是述說西拉雅人渡海來台後，部分遷徙到東山吉貝耍的族人為祭拜祖靈而有「孝海祭」的由來；《阿瑪阿立的兒子─大加弄》的「阿瑪阿立」是指漢人所稱的天公，指「天公子」的西拉雅人「大加弄」的故事。

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