週六炎熱防局部陣雨 獅子山將朝日本前進
2016-08-26 20:46
〔即時新聞／綜合報導〕明（27）日各地仍是晴到多雲的天氣，高溫大約在32度到34度之間，由於外圍雲系的水氣影響，各地降雨機率略增，午後活動要留意局部陣雨。中颱獅子山目前仍在琉球東南方一帶緩慢移動，預計明天會開始往日本方向移動。
中央氣象局預報指出，明天各地天氣維持晴到多雲，因雲量增加，各地高溫會比昨天再略降1至2度，介於32度到34度之間，沒下雨時仍會感到悶熱。紫外線指數部分，各地介於高量至過量級間，台東地區達危險級，民眾外出時仍應做好防曬，並留意補充水分。
降雨方面，北台灣地區受外圍雲系帶來的水氣影響，入夜後降雨機率逐漸提高，到明日白天降雨機率約會提高到30%至60%；中南部地區仍須注意午後局部陣雨，並可能伴隨較大雨勢，降雨機率20%至30%，東部地區降雨機率則是30%至50%。
編號第10號的中颱獅子山仍在琉球東南方海面緩慢移動，預計明天開始將往東北方朝日本前進，對台灣並無直接影響，由於獅子山強度可能進一步增強，提醒接下來打算前往日本的民眾多加留意。
此外，這幾天北部、東半部、恆春半島沿海及馬祖、綠島、蘭嶼仍易發生長浪，到海邊活動的民眾請格外留意安全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 不用再捐了！7歲陳小妹扛家務 捐款已足夠
- 北投公園為何是抓寶聖地？ 鄉民實戰24小時發現原因
- 申請口蹄疫施打疫苗非疫區 台獲補件重審機會
- 老人家沒自信 4成自認是家人負擔
- 北市動物園新成員 黑頸天鵝模樣特別
網友回應
熱門新聞
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 「許厝」家長拒遷校 縣長:先考量學童健康
- 聯手反詐 中彰投苗宣誓
- 思覺失調男子縱火燒屋 失控砸消防車
- 台人與新住民、外籍勞工開毒趴 警逮10人
- 外傳南澳神木遭盜採 警方成立緝「鼠」專案
- 國營事業聘體育人員一堆掛零 《國體法》淪為紙老虎
- 9間邱素貞瑜伽天地 全撤銷立案
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 自由談》九三遊行若出事，警察難辭其咎
- 總統要求國軍 明年須有新軍事戰略
- 腐味好濃！男星跳水泳褲炸裂 好友竟當場脫內褲給他穿
- 一家高顏值 許維恩曬山羊鬍帥弟型男照
- 《超模力 運動力》卡莉‧克勞斯
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court upholds ruling to end work halt on Dome
- 網球》奧運棄賽後狹路相逢 莊佳容強壓謝淑薇
- 大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得
- 北市府抗告被駁回 大巨蛋部份復工確定
- 趙駿亞白帥帥 把妹先刷牙
- 花邊教主過生日 死侍老公卻為麥莉爹慶生
- 男星年賺20億踢下鋼鐵人 曾經一週領200
- （影音）感人！宋岳庭Life's A Struggle同名紀錄片上線
- 男酒駕辯事故後才飲酒 警方事後實測當場打臉
- 怪病作祟 英國雙胞胎兄弟長相大不同
- 侵占老人互助金 1年半6200萬入袋
- 最新「小英執政百日民調」 成績略勝馬前總統
- 亞洲陷人口老化浪潮 日本將邁入「超高齡社會」
- 聯準會主席演說前夕 歐股同步收黑
- 暗夜兩機車對撞 巨大聲響驚醒居民
- 人生小景 依戀
- 達比修神預感 福至心靈轟了
- 羽球》最新世界排名 周天成、戴資穎分列男女單第7
- （影音）工作到一半！女團看到XX眼睛都亮了
- 小腳腿活動中心轉型日照中心 居民反對
- 港星幽閉恐懼症發作 差點逃離舞台
- 聯興操演 陸戰健兒搶灘挺進
- 聯雲操演 空投悍馬成功著陸
- 台灣首座高架輕量單軌 先推綠藍2線
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：週六炎熱防局部陣雨 獅子山將朝日本前進
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分