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週六炎熱防局部陣雨 獅子山將朝日本前進

2016-08-26  20:46

〔即時新聞／綜合報導〕明（27）日各地仍是晴到多雲的天氣，高溫大約在32度到34度之間，由於外圍雲系的水氣影響，各地降雨機率略增，午後活動要留意局部陣雨。中颱獅子山目前仍在琉球東南方一帶緩慢移動，預計明天會開始往日本方向移動。

中央氣象局預報指出，明天各地天氣維持晴到多雲，因雲量增加，各地高溫會比昨天再略降1至2度，介於32度到34度之間，沒下雨時仍會感到悶熱。紫外線指數部分，各地介於高量至過量級間，台東地區達危險級，民眾外出時仍應做好防曬，並留意補充水分。

降雨方面，北台灣地區受外圍雲系帶來的水氣影響，入夜後降雨機率逐漸提高，到明日白天降雨機率約會提高到30%至60%；中南部地區仍須注意午後局部陣雨，並可能伴隨較大雨勢，降雨機率20%至30%，東部地區降雨機率則是30%至50%。

編號第10號的中颱獅子山仍在琉球東南方海面緩慢移動，預計明天開始將往東北方朝日本前進，對台灣並無直接影響，由於獅子山強度可能進一步增強，提醒接下來打算前往日本的民眾多加留意。

此外，這幾天北部、東半部、恆春半島沿海及馬祖、綠島、蘭嶼仍易發生長浪，到海邊活動的民眾請格外留意安全。

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  • 明（27）日各地仍是晴到多雲的天氣，高溫大約在32度到34度之間，由於外圍雲系的水氣影響，各地降雨機率略增，午後活動要留意天氣變化。（記者黃志源攝）

    明（27）日各地仍是晴到多雲的天氣，高溫大約在32度到34度之間，由於外圍雲系的水氣影響，各地降雨機率略增，午後活動要留意天氣變化。（記者黃志源攝）

  • 明（27）日各地紫外線指數略降，但仍在高量至過量級，台東地區甚至可能達危險級，外出民眾還是要做好防曬準備。（圖擷取自中央氣象局。）

    明（27）日各地紫外線指數略降，但仍在高量至過量級，台東地區甚至可能達危險級，外出民眾還是要做好防曬準備。（圖擷取自中央氣象局。）

  • 中颱獅子山仍在琉球東南方海面緩慢移動，預計明天開始將往東北方朝日本前進，強度仍有增強的空間，提醒接下來欲前往日本活動的朋友要特別留意。（圖擷取自中央氣象局。）

    中颱獅子山仍在琉球東南方海面緩慢移動，預計明天開始將往東北方朝日本前進，強度仍有增強的空間，提醒接下來欲前往日本活動的朋友要特別留意。（圖擷取自中央氣象局。）

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