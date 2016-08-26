Uber罰單達6832萬元 還將修法重罰

2016-08-26 20:03

〔記者黃立翔／台北報導〕交通部晚間發布新聞稿，將持續推動多元化計程車方案，對於Uber違法營業持續取締，累計開出罰單已達6832萬元，未來還將修法加重罰金，但金額未定。

行政院今天下午邀集經濟部、財政部、國發會、公平會、交通部等相關部會，就Uber營運爭議及未來計程車產業升級等相關問題作廣泛討論，為滿足消費者高品質、多元的乘車服務，交通部將積極推動多元計程車方案及偏（原）鄉地區之彈性運輸服務，並協助計程車開發運用新科技技術，提供多元服務，迎向網路時代之競爭。同時，交通部將鼓勵國內計程車提供偏鄉需求反應式運輸服務。

交通部表示，對Uber違法經營汽車運輸業持續依法裁罰，並將提案修正公路法，提高違規營業裁罰金額，有效遏止違規營業行為，現階段交通部對於Uber公司之處分仍在行政訴訟階段，經濟部投審會將俟行政訴訟確定後再予續處，財政部則將依法對Uber在臺灣營業行為進行查稅、追稅；另為解決類此跨境電商逃漏稅問題，併請財政部將跨境電商課稅修法列為下一會期優先法案。

交通部強調，政府期待創新產業及新經濟模式在台發展，我國歡迎國外資金與技術來台，並引進創新經濟模式，惟營運的模式仍應符合政府相關法規，並與其他企業公平競爭。

公路總局表示，對Uber開罰累計共352件，裁罰金額共計4910萬，對司機開出431張罰單，裁罰金額共計1922萬8千元，裁罰應繳金額總計6832萬8000元，Uber已繳金額總計4260萬6千。