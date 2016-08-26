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南投小飛蟻肆虐 縣府要防治了！

2016-08-26  20:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來南投縣內山區鄉鎮深受疣胸琉璃蟻危害，國姓、集集、水里，魚池、鹿谷等地紛傳災情，縣長林明溱今到集集鎮也接獲陳情，要求農業處等單位研議解決，農業處則說，將先調查各地蟻巢分布，再以餌劑配合噴藥防治，並找經費優先處理「重災區」，未來則會研擬整體防治作為。

最近俗稱「小飛蟻」的疣胸琉璃蟻適逢繁殖期，蟻后與雄蟻不斷離巢飛行交配，而受趨光性影響，夜間都會飛進民宅干擾民眾，雖縣府有函文請示防檢局，但收到回覆僅稱該螞蟻不會造成農損，亦不會傷害民眾，因此未編經費防治，要縣府參酌苗栗縣西湖鎮的防治計畫，自籌經費解決。

農業處表示，苗栗縣西湖鎮的防治計畫，1年來已成功降低小飛蟻危害，就算繁殖期也未傳出飛進民宅的情況，因此接下來將會找經費，針對各地確切的螞蟻巢穴區域展開調查，也將偕同專家協助，以硼酸餌劑搭配藥劑噴灑做防治，讓蟻害能達到根除效果；衛生局則說會配合協助，若民眾遭螞蟻咬傷，則會制定因應作為。

集集鎮公所指出，鎮上廣明、集集等里蟻害嚴重，盼縣府能協助處理全縣性的蟻害問題，他們也會先針對較嚴重的地方進行撒餌、噴藥，降低民眾困擾。

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  • 南投縣內各地靠山區的鄉鎮近來深受小飛蟻危害，夜裡趨光的小飛蟻不斷飛入住家，影響民眾生活品質。（記者劉濱銓攝）

    南投縣內各地靠山區的鄉鎮近來深受小飛蟻危害，夜裡趨光的小飛蟻不斷飛入住家，影響民眾生活品質。（記者劉濱銓攝）

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