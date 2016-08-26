「借」學生避減班超額 下週開學徹查
［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府通令各校，不得再有「借」學生，規避減班及超額情形，否則將議處校長，下週開學後將徹查；教育處表示，去年至少4校「借」學生，縣府得增聘8名教師，排擠教育資源，每年也得多付800萬元薪資。不過，有校長反應，人民有遷徙自由，如何證明「借」學生，恐怕很難執行；教育處指出，有借沒借一定查得出來。
宜縣小一新生數10年前有6000多人，去年僅剩3600餘人，少子化對學校衝擊很大，會造成減班與老師超額問題。目前國中1個班配2名老師、國小1點65個；學校若減1班，就多出2名老師要被「超額」，超額老師須協調轉介到其他有缺學校，也有可能被資遣。
宜縣有些學校要避免減班，竟想出「借」學生方式，目前國小29人（上限）編班、國中30人編班，學校透過熟識家長，將孩子戶籍遷到該校學區；以國小為例，原本新生若只有29人，只能編成1班，再多1名學生30人就可拆成2班，就可減少2名老師超額，依此類推。
然而，「借」來的學生並未到校就讀，待7月1日新生數與班級數確定後，再請家長將學生戶籍遷回原學區；縣府教育處調查，去年有1所國中、3所國小疑有這種情形，每校各增加1班，讓8名老師不用被「超額」。
教育處舉例，去年某所國中，7月1日新生數是59人，因有身障生可扣抵2人（視身障程度，1人可依2人或3人核算），變成61人，以國中30人編班規定，超過60人就要編成3班，但9月開學後，教育處訪視發現實際就讀新生只有56人，只需編成2班，但編班已經確定、超額老師作業也都完成，無法重新辦理編班，重編也會造成學生與教學適應困難。
縣教育處要求學校，不得再有「借」學生情形，並向校長傳達，若再查獲，將視影響編班程度，至少記警告處分。宜縣校長協會也支持，學校應發展教學特色吸引學生就讀，不支持借學生作法。
不過，有校長認為，人民有遷徙自由跟學校無關，教育處要如何證明「借」學生，恐怕很難執行。教育處表示，只要看戶籍遷移時間點，就可以合理推論，也會對學校人員與家長訪視，有借沒借不難查到。
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標題：「借」學生避減班超額 下週開學徹查
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