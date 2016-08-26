婦幼、消保團體抗議 開放網路賣酒已撤案

2016-08-26 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾有提案希望未來台灣在網路上也能賣酒，然而該提案過具爭議，行政院在7月下旬要求撤回該法案，今天財政部證實，已經撤去該案。

據《經濟日報》報導指出，開放網路賣酒一提案原本被列為優先法案。然而財政部今天表示，已和正反團體開過多次會，但婦幼、家暴、反酒駕與消保團體抗議，認為該案可能會提高酒駕事件。因此財政部在未取得共識前，不會再提案。這讓網路賣酒一案成為在政權輪替後，被撤回之案件。

行政院會原先在今年4月底通過修正「菸酒管理法」的部分條文，並考慮開放網路賣酒立院審議。初期先從小範圍開放，等到建立身分稽核管制措施後，再逐步開放，當時的行政院長毛治國和張善政都對此表示支持。然而現任財政部國庫署副署長顏春蘭說，開放網路賣酒屬於爭議性較高的法案，共識度也較低，因此新政府已向立院撤回本案。

目前美國和南韓已開放網路賣酒管制，不過在網路賣酒議題取得共識前，台灣財政部都不會再提此案。顏春蘭說，在未修法前仍要依法行政，現在網路賣酒仍是違法行為，需要依法查處。

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