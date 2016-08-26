兒童不爛牙 牙醫師：一長牙就要用含氟牙膏

2016-08-26 19:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕口腔保健從小就要開始。牙醫師建議，幼兒牙齒一長出來後就使用含氟牙膏、一天兩次刷牙。只用水洗、用布擦預防蛀牙的效果有限，也不用買可吞食的含氟牙膏，因含氟量低、預防齲齒效果不佳。

國際兒童牙科醫學會理事長蔡宗平表示，牙膏含氟量一定要達到1000ppm以上才有效果，避免過量則不要超過1500ppm，包裝上都會有標示，可以參考選購。

蔡宗平說，有些家長對於嬰幼兒的乳牙會脫落，所以不太在意齲齒，但導致有些嬰幼兒沒滿周歲就滿嘴蛀牙，甚至因為乳牙蛀得太深，連乳牙下方的恆齒也受損。

兒童牙科醫學會理事長李楊鈞也提倡「Dental Home」概念，除了長牙就應看牙醫，即使邁入升學階段也必須維持每半年做一次口腔檢查的好習慣，才能及早發現口腔問題。

蔡宗平建議，只要幼兒長出牙就開始使用含氟牙膏，量不用大、擠一條線並均勻抹在牙齒上，一天兩次即可。蔡宗平說，市面上常見可吞食的兒童牙膏，這類產品嘗不含氟或含氟量偏低，建議家長選購包裝上標示含氟量至少1000ppm的牙膏，也不用擔心孩子吃下去會有副作用，因為牙膏量若用得不多，吞食量也不會高。