週報》家庭影片PO網就紅？！「那對夫妻」公開後製秘訣

「那對夫妻」的臉書粉絲專頁上，由爸爸京燁後製的全家人互動影片十分有趣，吸引超過百萬人按讚。（記者臺大翔攝）

2016-08-26 20:23

〔記者張嘉渝／台北報導〕只要有手機，人人都可拍影片，但為何你的生活影片連朋友都懶得點來看，但網路紅人的生活影片隨便都有幾十萬次觀看數？差別就是有沒有「後製效果」啊！自由時報週末生活版特別邀請擁有百萬粉絲的網路紅人「那對夫妻」，傳授生活影片後製技，平常大多由媽媽品筠負責掌鏡，捕捉2歲妮妮和爸爸的自然互動，再由爸爸京燁剪接、後製，1部長度僅1、2分鐘的影片往往必須花上4、5小時才能剪輯完成。下面妮妮超可愛的跳舞影片，也用了一些後製小技巧，快點開偷師一下，下次你的影片可能就會獲得大注目！

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