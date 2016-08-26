週報》家庭影片PO網就紅？！「那對夫妻」公開後製秘訣
「那對夫妻」的臉書粉絲專頁上，由爸爸京燁後製的全家人互動影片十分有趣，吸引超過百萬人按讚。（記者臺大翔攝）
〔記者張嘉渝／台北報導〕只要有手機，人人都可拍影片，但為何你的生活影片連朋友都懶得點來看，但網路紅人的生活影片隨便都有幾十萬次觀看數？差別就是有沒有「後製效果」啊！自由時報週末生活版特別邀請擁有百萬粉絲的網路紅人「那對夫妻」，傳授生活影片後製技，平常大多由媽媽品筠負責掌鏡，捕捉2歲妮妮和爸爸的自然互動，再由爸爸京燁剪接、後製，1部長度僅1、2分鐘的影片往往必須花上4、5小時才能剪輯完成。下面妮妮超可愛的跳舞影片，也用了一些後製小技巧，快點開偷師一下，下次你的影片可能就會獲得大注目！
【更多關於「那對夫妻」影片後製技巧，就在2016.08.28週日的週末生活版！】
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影片後製招式1 影像回放
也就是重播片段，適用於不可預期的動作出現時，如孩子突然跌倒或出拳，可製造出當事者多次跌倒到很痛、連續出拳的感覺！
TIPS：可先將跌倒片段複製3次，再將第1個片段擷取跌倒瞬間，強調結果，接著將第2個片段套用倒帶效果，最後第3個片段則是播放整個跌倒過程，讓觀者看清楚事發經過。
（那對夫妻提供）
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影片後製招式2 強調關鍵語句
針對關鍵語句，如孩子突然語出驚人的話語，可用爆炸圖示或在畫面中突然跳出或快速移動等方式呈現。
（那對夫妻提供）
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影片後製推薦APP 1 小影PRO
有許多可以置入字幕的圖示可選，包括可愛、浪漫、搞笑等風格。此外可以在手機裡直接將影片分段，並套用慢動作、回放等效果，非常方便，還可套用蛋糕雨等特效。
下載：Android／99元（4.0版本以上）、iOS／90元（7.0版本以上）
（那對夫妻提供）
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影片後製推薦APP 2 PhotoDirector 相片大師
將照片置入影片前，可先用此APP，內含許多對話框，還可有魚眼、淺景深、人像美膚、消除紅眼、合成等效果，等於是手機版的Photoshop，功能多多。
下載：Android／免費（4.1版本以上）、iOS／免費（6.0版本以上）
（那對夫妻提供）
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影片後製推薦APP 3 Photo Grid 相片組合
後製影片時，想一次置入多張照片，不妨先用軟體將多張照片組合成一張照片，此軟體最大的特色就是可組合高達15張照片，還可一起美膚，非常省力，此外連續動作漫畫般的版型可以套用，使平凡的照片成為有梗的圖片。
下載：Android／免費（3.0版本以上）、iOS／免費（7.0版本以上）
（那對夫妻提供）
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標題：週報》家庭影片PO網就紅？！「那對夫妻」公開後製秘訣
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