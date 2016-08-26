近距離文化交流 19國57位高中生聚台中
2016-08-26 19:06
〔記者陳建志／台中報導〕為了讓台灣與來自世界各國的高中生進行交流，在國際扶輪3460地區安排下，來自澳洲、巴西、瑞典等19個國家，57位高中交換學生，將在台灣住宿家庭居住1年，並和台灣高中生一起上課，進行最直接的文化交流，為了讓這些學生儘早融入台灣生活，今天起在朝陽科大舉辦為期3天的「文化適應營」，學生開心高喊：「I Love Taiwan」。
國際扶輪3460地區青少年交換委員會主委林石清表示，國際扶輪長期致力推動青少年交換計畫，希望增進不同文化間的認識與瞭解，今年有來自19個國家，57位交換學生到台灣停留1年，將學習台灣文化和風俗，並認識台灣基礎建設，過去的經驗顯示，這些交換學生回國後，來台灣就讀大學，以及再度造訪台灣的比例超過8成，可說是最好的國際、文化交流。
國際扶輪3460地區扶輪青少年服務委員會主委劉禮修則說，今天開始為期3天的「文化適應營」，是希望他們儘快融入台灣生活，將會帶領他們搭乘公車等大眾交通工具，希望未來1年在台灣都能安全、健康的學習。
文化適應營營長張宏名指出，這些來自世界各國的學生，將安排到住宿家庭生活，並到中部高中和台灣學生一起上課，近距離和台灣學生交流，今天開始的「文化適應營」，將安排學生認識台灣文化、景點，並帶他們前往逢甲夜市體驗台灣夜市文化。
朝陽科大副國際長李延熹表示，此次活動除由學校語言中心的老師教授中文，並安排應用英語系的學生擔任服務人員，強調學校目前有2100多位來自中國和世界各國的外籍生就讀，希望藉由協助該活動讓學校國際化更深根，也希望這些學生在參與活動後更認識朝陽，吸引更多歐美的學生到學校就讀大學。
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