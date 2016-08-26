慎入！吃完生魚片身體不適 胃部夾出活蟲

2016-08-26 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕生食海產後若出現身體不適的情況，千萬別大意；日本有名36歲的女性，吃完生魚片後連續2天出現嚴重胸腹疼痛、噁心及嘔吐的情況，就醫後竟然被醫生從胃部及食道等多處，夾出了11條活生生的海獸胃線蟲（Anisakias）幼蟲。

綜合媒體報導，日本醫療團隊日前刊登於《新英倫醫學雜誌》的個案中，日本一名身體健康的36歲女性，在吃完生魚片後連續2天感到胸口及上腹疼痛、噁心及嘔吐；入院求診後，醫生發現她的胃壁增厚，並在胃鏡檢查時，從她的食道與胃部等多處，用鉗子夾出了共11條海獸胃線蟲（異尖線蟲）幼蟲，患者身體不適的情況才減輕。

該段鉗出幼蟲的影片，可以清楚看見白色的幼蟲穿透器官壁，被取出時還在拚命蠕動，畫面十分驚人。日本專家指出，海獸胃線蟲是一種寄生蟲，人類主要會透過進食未充分加熱的海產而感染；感染海獸胃線蟲可於數小時至24小時內病發，出現噁心、嘔吐、抽筋及劇烈腹痛等症狀，嚴重則可能引致過敏性休克。

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《新英倫醫學雜誌》原文