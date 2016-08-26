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雲林救護車每日出勤80次 企業捐救護車造福鄉里

2016-08-26  19:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣消防局一年緊急救護勤務近3萬次，救護車平均每日出勤80次，車輛耗損率極高；友座建設董事長陳坤地鑑於雲林縣資源較不足，基於回饋鄉里，捐贈一部救護車給斗六消防分隊。

友座建設董事長陳坤地表示，雲林縣是農業縣市，資源較為不足，加上救護車出勤率高，為讓消防隊救護能力不因設備老舊而打折，以「友座建設股份有限公司」名義捐贈1部救護車，期達拋磚引玉之效，以回饋鄉里及造福社會，提供縣民更優質緊急救護服務，確保民眾生命安全。

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  • 友座建設捐贈一部救護車給斗六消防分隊。（記者詹士弘攝）

    友座建設捐贈一部救護車給斗六消防分隊。（記者詹士弘攝）

  • 新的救護車內部設備新穎齊全。（記者詹士弘攝）

    新的救護車內部設備新穎齊全。（記者詹士弘攝）

  • 新的救護車內部設備新穎齊全。（記者詹士弘攝）

    新的救護車內部設備新穎齊全。（記者詹士弘攝）

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