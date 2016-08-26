76歲阿嬤27年來勇戰7癌 舉世罕見
〔記者王俊忠／台南報導〕76歲阿嬤在49歲時被檢查出罹患第一種左下肺扁平細胞癌，27年來，阿嬤先後被7種癌症上身，今年的肺腺癌又讓台南市立醫院院長吳明和執刀。吳明和說，一人患7種原發性癌症，國內罕見、世界也少見，阿嬤術後健康良好，其樂觀抗癌精神激勵人心，也反映早發現、早治療的重要性。
個性害羞、不願在媒體曝光的癌嬤說，在上帝庇佑下，她勇於挑戰癌症，27年來配合醫師手術、治療與吃藥，連這次農曆7月開刀的禁忌都忘了，該手術就手術，平時有走路運動、飲食清淡些，不挑食，鼓勵其他癌友勇於面對癌症，配合醫師治療。
阿美阿嬤27年來勇戰7癌，從79年起的左下肺扁平細胞癌，歷經輸尿管癌、膀胱癌、皮膚癌、結腸癌、乳房癌到今年8月的右上肺腺癌。27年前左下肺扁平細胞癌是由當時任職成大醫院的吳明和醫師執刀，27年後雖在成醫診斷出右上肺腺癌，但因信任吳明和，癌嬤在今年8月中旬選擇到市立醫院由胸腔外科專長的吳明和院長手術治療。
吳明和表示，癌嬤這次罹患肺腺癌第二期、腫瘤2.4公分，手術切除右上肺葉第三節與淋巴節，術後恢復良好，患者主要是早期發現，加上台灣醫療進步，又信任醫師、積極醫治，才能得到良好醫療成效。
「有病就要看醫生治療啊！」癌嬤說，癌症其實不可怕，可怕的是心態消極、不接受治療，自己有堅定的基督信仰，知道上帝、耶穌在看顧她，靠著宗教力量，面對7種癌症都配合醫師治療，如今身體健康好，還常旅遊、出國；飲食清淡些、不挑食，她都能在27年來闖過7癌關，其他癌友怎能輕易放棄自己！
癌嬤透露，她娘家父母有罹患過肺癌；夫家方面與子女健康良好。吳明和與市醫血液腫瘤科主任李楊成都說，癌嬤7種癌症的細胞基因關連性低，是國內很罕見的7種原發性癌患者，不是移轉性的，目前了解，阿嬤癌細胞的基因遺傳性低，但會尋求癌嬤同意提供檢體給市醫與成醫合作進行基因檢測，以研究阿嬤為何會有這麼高的罹癌率？
吳明和認為，阿美阿嬤樂觀積極的態度，對於正在對抗癌症的癌友是很大的鼓勵，提醒民眾平日除了注意飲食、規律生活與運動，也要養成定期癌症篩檢習慣，隨著醫療科技日新月異，癌症存活率逐年提升，在醫院協助下及時發現癌前病變或早期癌症，能讓患者儘早接受治療、重拾健康。
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標題：76歲阿嬤27年來勇戰7癌 舉世罕見
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