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Pudangi'撫慰亡者親人 卑南族傳統好動人

2016-08-26  18:55

〔記者陳賢義／台東報導〕撫慰親友喪親痛慟，卑南族各聚落至今仍保有「Pudangi'（撫慰死者親人悲傷）」的傳統習俗，由亡者親人引領亡靈，走訪亡者生前曾到過的地方，與親朋好友再「敘舊」，撫慰親友會準備一些酒菜做招待，與遺眷共同悼念，希望他們儘快走出悲傷恢復正常生活，極具文化內涵。

為撫慰堂媳的喪夫之痛，婦人阿露一早就開始張羅招待菜餚，烹煮糯米飯、採購酒菜，忙的不可開交，晚間6點半許，堂媳由子女和姑姑們陪同到來，阿露立刻送上米酒「比拉拉（敬悼亡靈及祖靈）」，隨後跟隨堂媳及其家人入屋接受長輩撫慰，眾人相擁而泣。入席與大家共進晚餐，遺眷個個難掩袞傷，親朋好友輪流安慰、打氣，畫面動人，駐足時間約1個小時，就得返家祭拜，結束Pudangi'的儀式。

台東知本卡大地布部落主席林金德表示，Pudangi'是為了撫痛族人喪親悲痛的傳統習俗，在告別式後一個月內，由遺眷引領亡靈造訪生前曾經到過的地方，與親朋好友重新再敘舊；結束整個Pudangi'行程，遺眷還得經由「Kilapus（除喪）」儀式，除去穢氣和哀傷，日後才能到親友家走訪。

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  • 遺眷入屋前還得先行「比拉拉（敬悼亡靈及祖靈）」，才得入屋接受長輩撫慰。（記者陳賢義攝）

    遺眷入屋前還得先行「比拉拉（敬悼亡靈及祖靈）」，才得入屋接受長輩撫慰。（記者陳賢義攝）

  • 撫慰親友喪親痛慟，卑南族各聚落至今仍保有Pudangi'的傳統習俗，極具文化內涵。（記者陳賢義攝）

    撫慰親友喪親痛慟，卑南族各聚落至今仍保有Pudangi'的傳統習俗，極具文化內涵。（記者陳賢義攝）

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相關關鍵字： 亡者 亡靈 傳統習俗 卑南族 原住民 原住民文化 原民文化 悼念 民間習俗 習俗 除喪
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