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一起來幫忙！這間店今日全館拍賣全數捐家扶

2016-08-26  17:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就差你一個！連續8年捐錢幫助彰化家扶中心的扶助兒繳學費，彰化縣和美鎮零食批發商沈先生，決定今天進行全館拍賣，到今晚8點的營業所得，全數捐出，目標至少是20萬元！

「這份50年前的恩情不能忘！」沈先生說，他出身窮困家庭，念完國小就要去工作，弟弟還好有家扶的幫忙，可以如願升學，那時還是美國認養人，每當耶誕節都會收到巧克力禮物，覺得好美味。

所以，當他在彰化市開設糖果工廠，在40多年前就捐出10萬元成為家扶永久認養人，只要有能力就會持續幫忙，後來轉為零食批發商，近年則經營批發商場。

彰化家扶中心表示，沈先生非常低調，連續8年都會在新學年的開學前捐出10萬元給彰化家扶，幫助家扶兒繳學費，今年更是大手筆舉行自家經營的「田園生活廣場」全館拍賣，全數收入都捐給彰化家扶，如果未達20萬元，也會由沈先生補足，如果拍賣超過20萬元，就會全數捐出。

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  • 彰化和美田園生活廣場，今天全館拍賣，全數捐出作為彰化家扶兒的學費。（記者劉曉欣攝）

    彰化和美田園生活廣場，今天全館拍賣，全數捐出作為彰化家扶兒的學費。（記者劉曉欣攝）

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