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宜蘭小小發明家 奪下二金一銀一銅

2016-08-26  17:33

［記者簡惠茹／宜蘭報導］台灣學生在2016年IEYI世界青少年發明展，奪下七金六銀十二銅，其中宜蘭就拿下二金一銀一銅，還有一座特別獎，得獎學校分別有國華國中、公正國小與學進國小，學生展現對環境永續與自然災害的關懷。

羅東鎮長林姿妙今天到國華國中表揚優秀學生，國華國中張詠媗在老師張廣梧、陳榮政、張瀅蕙的指導下，以作品「百變迷宮」勇奪運動育樂類金牌獎，她的靈感來自希望大家的玩具不要玩膩就丟，她說，小時候媽媽會買很多不同的迷宮玩具給她，但是玩久了就沒有新鮮感，因此家中出現許多被遺棄的玩具，造成不必要的浪費。

張詠媗說，她想發明一種迷宮，可以任意更改迷宮路徑，玩久也不會膩，她這次利用卡榫，讓玩家可以隨意設計自己的迷宮，還創作出對戰型迷宮，讓雙方玩家手持比賽，連大人玩了都會著迷。

災害應變類銅牌得主邱萱、王禹博和黃胤兟受到老師邱旻昇、俞誌凱和李肇菁指導，以作品「多功能水位測量器」獲獎，小組成員說，看到高雄楠梓舅舅家附近的大排水溝雖然平時水位低，但是一遇到颱風就淹水，不但車子來不及移走而泡水，舅媽還因為要牽走摩拖車差點被水沖走，因此發明這個測量器，讓大家更清楚水位上升或下降。

公正國小吳映暵則是在父親吳振宇的指導下，以「地下道淹水警示裝置」拿下特別獎，他說，去年杜鵑颱風時，在新聞上看到許多汽車泡水，下水道水位又很深，但是卻看不清楚，詢問爸爸後，兩人決定一起來動動腦，發明可以提早讓用路人知道地下道淹水的裝置，就不用再造成車子拋錨了。

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  • 羅東鎮長林姿妙為鼓勵優秀學生，昨天特地到國華國中頒發獎狀與獎品（記者簡惠茹攝）

    羅東鎮長林姿妙為鼓勵優秀學生，昨天特地到國華國中頒發獎狀與獎品（記者簡惠茹攝）

  • 羅東鎮長林姿妙為鼓勵優秀學生，昨天特地到國華國中頒發獎狀與獎品（記者簡惠茹攝）

    羅東鎮長林姿妙為鼓勵優秀學生，昨天特地到國華國中頒發獎狀與獎品（記者簡惠茹攝）

  • 羅東鎮長林姿妙為鼓勵優秀學生，昨天特地到國華國中頒發獎狀與獎品（記者簡惠茹攝）

    羅東鎮長林姿妙為鼓勵優秀學生，昨天特地到國華國中頒發獎狀與獎品（記者簡惠茹攝）

  • 公正國小吳映暵則是在父親吳振宇的指導下，以「地下道淹水警示裝置」拿下特別獎（記者簡惠茹攝）

    公正國小吳映暵則是在父親吳振宇的指導下，以「地下道淹水警示裝置」拿下特別獎（記者簡惠茹攝）

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